Castelnuovo



Gran Galà Lirico in Fortezza in memoria del Maestro Roni

giovedì, 23 luglio 2020, 15:25

di simone pierotti

Un Gran Galà Lirico in onore del Maestro Luigi Roni e dell’imprenditore Vando D’Angiolo si svolgerà il 1° agosto (inizio alle 21:15) presso la Fortezza di Mont’Alfonso: “Consonanze Artistiche” è il titolo di un Festival organizzato dall’Associazione Kreion Versilia Aps che farà tappa in Garfagnana e poi a Forte dei Marmi.



A presentare la serata, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Teatro Alfieri, il promotore Simone Tomei assieme al primo cittadino Andrea Tagliasacchi. “Si tratta di un evento importante, sia per il livello artistico sia per il nobile scopo di ricordare un uomo che ha dato tanto per la Garfagnana, un uomo che amava questa terra – ha esordito il sindaco – con il Maestro mi legava un’amicizia nata sul sagrato della chiesa di Antisciana in modo informale e proseguita con la nascita del festival musicale “Il Serchio delle Muse”. Roni era legatissimo a questi borghi che oggi sono tornati di moda grazie ad un modo diverso di fare turismo”.



Hanno raccontato il proprio rapporto con il Maestro Roni e invitato ad essere presenti gli intervenuti: Gabriele Viviani e Serena Farnocchia, protagonisti del Festival, il presidente della Fondazione Pascoli Alessandro Adami, Fosco Bertoli per la Confcommercio (oltre che come fondatore del Serchio delle Muse).



L’assessore Alessandro Pedreschi ha ricordato che lo spettacolo rispetterà le norme covid, con distanziamento e prenotazione presso lo locale Pro Loco. L’ingresso sarà gratuito.