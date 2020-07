Castelnuovo



I grandi vini regionali in Fortezza di Mont'Alfonso

martedì, 14 luglio 2020, 12:33

Sbarca in Fortezza di Mont'Alfonso l'Apewine che porta in giro per la Toscana i grandi vini regionali presenti in questa cantinetta itinerante in oltre 100 etichette e 30 produttori.



La crisi, figlia del ben noto lockdown, che ha determinato, tra le altre cose, anche l'annullamento di centinaia di manifestazioni, non ha certo fermato l'Associazione Grandi Cru della Toscana e Event Service le quali, dovendo rinunciare alla consolidata manifestazione lucchese che avrebbe dovuto tenersi a maggio, hanno risposto con prontezza e fantasia inventandosi la cantina itinerante.



La scelta dell'Apewine non è casuale ma rappresenta il simbolo della creatività e del successo toscano nel tempo e nel mondo, un'icona che fa da stimolo ed emblema di questa bella avventura che domenica 19 luglio farà tappa a Castelnuovo di Garfagnana nella cornice unica di Fortezza di Mont'Alfonso in un evento denominato "Anteprima vini in Fortezza – dal Tirreno alla Garfagnana".



Insieme ai grandi vini non potevano mancare le eccellenze gastronomiche della terra ospite e così la neonata Associazione di Produttori di filiera garfagnina presenterà un piatto contenente i migliori sapori garfagnini in modo che gli ospiti potranno assaggiare il biroldo abbinato ad un Bolgheri o la polenta di formenton 8 file con un vino lucchese o pisano.



In reatà la cantinetta viaggiante avrà per l'occasione a disposizione anche una ricca presenza di vini locali rappresentata da "Podere Concori", "Tenuta Mordini", "Cantine Bravi" e "Maestà della Formica" a dimostrazione che anche la Garfagnana può dire la sua in fatto di grandi vini.



Il programma prevede l'apertura dello stand gastronomico e della "cantina viaggiante" alle 18,00 fino alle 22,00 . Per raggiungere la Fortezza ci sarà un bus navetta che partirà dal parcheggio di Piazzale Chiappini (zona impianti sportivi) oppure si potrà salire a piedi attraverso il sentiero Ariosto (circa 1,5 Km) oppure ancora scegliere di iscriversi alla "Passeggiata Domenicale in Garfagnana " organizzata da Vis Movendi (polisportivavismovendi@gmail.com) che, dopo aver raggiunto la Frazione di Cerretoli, scenderà in Fortezza per il pasto a base di prodotti tipici.



Nel rispetto delle normative anticovid e anche per rispolverare la tradizione delle merende domenicali il pasto sarà consumato nei 60.000 m.q. delle verdi praterie di fortezza a mo' di pic nic; gli organizzatori raccomandano quindi di portarsi un plaid o una tovaglia anche se ci sarà la possibilità di noleggiarne una in loco, gli stessi raccomandano inoltre la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica info@apewine.it o al numero 347 7784137.



E' possibile avere maggiori informazioni sull'evento anche seguendo la pagina facebook "Garfagnana terra unica"