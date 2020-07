Castelnuovo



IAM Friends, due grandi serate nel week-end

martedì, 21 luglio 2020, 18:13

Siamo arrivati nel cuore dell’International Academy of Music Friends, la diciottesima edizione del festival che dal 2003 illumina di musica e cultura alcuni dei luoghi più suggestivi della Garfagnana: tradizione che non viene meno in questo speciale weekend, arricchito dalla programmazione di due eventi musicali di grande rilievo, i concerti del Jason Rebello Trio e del quartetto “ORT Florentia”.

Si inizia venerdì 24 luglio alle 21.30, presso la Fortezza di Montalfonso a Castelnuovo di Garfagnana, quando il pubblico avrà il privilegio di sentire dal vivo il Jason Rebello Trio. Jason Rebello è un pianista jazz di livello assoluto: tra gli altri, ha legato il suo nome a quello di Sting e di Jeff Beck, coi quali ha suonato per anni in tutto il mondo e inciso dischi premiati con Grammy Award. In questo intrigante progetto, Rebello divide da anni il palco con due protagonisti della scena musicale italiana: Enzo Zirilli alla batteria e Marco Micheli al contrabbasso.

Il connubio tra Jason Rebello ed Enzo Zirilli è nato ormai diversi anni fa a Londra, dove il batterista si è trasferito nel 2004, divenendo in breve tempo uno dei più richiesti in città e nel Regno Unito, e si è esteso al trio con Marco Micheli negli ultimi tre anni. Il repertorio si basa principalmente su composizioni originali, alle quali si aggiungono brani tratti dal songbook americano e da quello del pop internazionale, per un concerto di grande classe ed energia.

Il concerto è l’evento di apertura di Montalfonso sotto le stelle, cartellone di grandi eventi che segneranno l’estate castelnuovese con grandi ospiti sul palco della fortezza; in caso di pioggia, la serata si terrà presso l’ex pista di pattinaggio nel centro storico di Castelnuovo.

Ricordiamo che, come per ogni altro concerto previsto in cartellone, per garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid è necessaria la prenotazione per partecipare, da effettuarsi al numero 3884671502. Il costo del biglietto di ingresso è di €10.

Domenica 26 luglio alle 21.30, presso la Chiesa di San Martino e San Rocco a Palleroso, invece, sarà la volta del quartetto “ORT Florentia”, nato dall’esigenza delle prime parti dell’Orchestra della Toscana di affrontare il vasto repertorio, storico e non, scritto per questo organico: il quartetto vede Virginia Ceri e Paolo Gaiani al violino, Stefano Zanobini alla viola, Luca Provenzani al violoncello.

ll programma del concerto, realizzato col sostegno dell’associazione culturale “Francesco Xaverio Geminiani”, ha una forma ciclica: parte da Lucca e ritorna in provincia, precisamente in Garfagnana, al borgo di origine della mamma di Astor Piazzolla. Anche in questo caso, per garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid è necessaria la prenotazione per partecipare, da effettuarsi al numero 3884671502. L’ingresso al concerto è gratuito.

L’organizzazione del festival ringrazia per il sostegno: il comune di Castelnuovo di Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di San Romano in Garfagnana, il comune di Camporgiano, il comune di Minucciano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’associazione culturale “Francesco Xaverio Geminiani”, l’impresa di costruzioni Guidi Gino e l’associazione “Compriamo a Castelnuovo”.

JASON REBELLO TRIO

Venerdì 24 luglio ore 21.30

Fortezza di Montalfonso | Castelnuovo di Garfagnana

Jason Rebello, piano

Marco Micheli, contrabbasso

Enzo Zirilli, batteria

Jason Rebello, pianista di straordinaria poliedricità, oltre ad avere avuto come produttore Wayne Shorter per il suo primo album, ha legato il suo nome per molti anni a Sting (con cui ha suonato ed inciso per 7 anni) e Jeff Beck (con il quale è stato 5 anni) ed a moltissimi altri artisti; è stato insignito del British Music Award come miglior pianista ed album 2016. Un musicista di grandissima classe e di grande versatilità, sensibilità e lirismo.

Marco Micheli, uno dei più attivi e solidi contrabbassisti italiani (nonché docente di contrabbasso Jazz al Conservatorio di Milano), ha legato il suo nome per molti anni a quelli di Enrico Rava, Ginger Baker, Area2 e Chet Baker; ha fatto parte per molti anni dell’Orchestra della RAI di Milano.

Enzo Zirilli è sicuramente uno dei batteristi/percussionisti più creativi e versatili delle ultime generazioni ed è tra i musicisti piu' richiesti dell'attuale panorama europeo. Tra le sue innumerevoli collaborazioni quelle con Enrico Pieranunzi, Omar Lye-Fook, Hamish Stuart, Dado Moroni, Jim Mullen, Tom Harrell, Bob Mintzer, Ian Shaw, Gilad Atzmon, Liane Carroll.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA – QUARTETTO “FLORENTIA”

Domenica 26 luglio ore 21.30

Chiesa di San Martino e San Rocco (Palleroso, comune di Castelnuovo di Garfagnana)

Assegnazione del Premio del 1° Concorso

“Francesco Xaverio Geminiani International violin concerto Competition”

col sostegno dell’associazione culturale Francesco Xaverio Geminiani

Verginia Ceri, violino

Paolo Gaiani, violino

Stefano Zanobini, viola

Luca Provenzani, violoncello

PROGRAMMA

Luigi Boccherini, Quartetto per archi n.4 op.44 “’La Tiranna Spagnola”

Joaquin Turina, La oración del torero, op.34

Heitor Villa-Lobos, Quartetto d’archi n.1

Carlos Gardel, Por una cabeza

Astor Piazzolla, Oblivion

Astor Piazzolla, Libertango

Astor Piazzolla, Ave Maria

Astor Piazzolla, Los Pájaros Perdidos