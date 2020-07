Castelnuovo



Jason Rebello Trio, concerto spostato all’ex pista di pattinaggio

giovedì, 23 luglio 2020, 15:40

Causa maltempo, il concerto di venerdì 24 luglio (ore 21,15) del Jason Rebello Trio al festival "Mont'Alfonso sotto le stelle" di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) si svolgerà all'ex pista di pattinaggio e non alla Fortezza di Mont'Alfonso, come precedentemente annunciato. Biglietto posto unico 10 euro, prenotazione obbligatoria e prevendita gestita da Scuola Civica di Musica / IAM Festival (info tel. 388.4671502).



Pianista britannico di straordinaria poliedricità, Jason Rebello ha legato il suo nome a Sting (con cui ha suonato e inciso per 7 anni) e a Jeff Beck (con il quale ha collaborato per 5 anni); Wayne Shorter ha curato la produzione del suo il primo album ed è stato insignito del British Music Award come miglior pianista ed album 2016.



Il repertorio si basa su composizioni originali, alle quali si aggiungono brani tratti dal songbook americano e da quello del pop internazionale, per un concerto di grande classe ed energia.



Ad affiancare Jason Rebello saranno Enzo Zirilli alla batteria e Marco Micheli al contrabbasso.



Il connubio tra Jason Rebello ed Enzo Zirilli è nato diversi anni fa a Londra, città dove il batterista si è trasferito nel 2004, divenendo uno dei musicisti più richiesti del Regno Unito, e si è esteso al trio con Marco Micheli.



Marco Micheli è tra i più attivi e solidi contrabbassisti italiani, oltre che docente di contrabbasso jazz al Conservatorio di Milano: ha suonato e collaborato, tra gli altri, con Enrico Rava, Ginger Baker, Area2 e Chet Baker; ha fatto parte per molti anni dell'Orchestra della RAI di Milano.



Enzo Zirilli è sicuramente uno dei batteristi/percussionisti più creativi e versatili delle ultime generazioni ed è tra i musicisti più richiesti dell'attuale panorama europeo. Tra le sue molteplici collaborazioni, quelle con Enrico Pieranunzi, Omar Lye-Fook, Hamish Stuart, Dado Moroni, Jim Mullen, Tom Harrell, Bob Mintzer, Ian Shaw, Gilad Atzmon, Liane Carroll.



MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE - Un festival nuovo di zecca tra le secolari mura della Fortezza di Mont'Alfonso. Mont'Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest. Sponsor: Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Cartiere Carrara, Numeria Sgr SpA. Media Partner: Noitv, Radio Bruno.





