Castelnuovo



Lotteria degli acquisti: compra a Castelnuovo, vinci le Maldive

martedì, 14 luglio 2020, 14:35

Sarà un agosto di fortuna a Castelnuovo con la Lotteria degli Acquisti dell’associazione Compriamo a Castelnuovo. Dal 1° al 31 agosto, chi acquisterà nei negozi aderenti riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione di favolosi premi: in primis un viaggio per due persone alle Maldive, poi una e-Bike della Bmw, un televisore 50 pollici e un robot da cucina Kitcheaid. Ed ancora tanti buoni acquisto in palio. Questo il montepremi della lotteria (regolamento completo su www.castelnuovoeventi.it) che animerà dunque l’agosto castelnovese e farà da corollario anche al periodo della Settimana del Commercio, dal 13 al 23 agosto, che sarà presto promossa dagli organizzatori. Le attività aderenti all’associazione consegneranno il tagliando dietro un minimo di spesa che saranno loro stessi a fissare e ci sarà tempo per fare l’acquisto vincente fino al 31 agosto. Nei primi giorni di settembre ci sarà l’estrazione dei premi.

Intanto, terzo venerdì di aperture serali dedicato alla superstizione visto che cade proprio nel giorno 17. Una serata anti-sfortuna, dunque, col colore nero abbinato ad altri in tutte le vie del centro storico. Isola pedonale dalle 18 e musica in filodiffusione saranno altri ingredienti della serata che mira a bissare il successo del venerdì precedente.