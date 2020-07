Castelnuovo



Mauro Grossi Trio alla Fortezza delle Verrucole

giovedì, 16 luglio 2020, 11:37

Mauro Grossi Trio il 18 luglio alle 18.30 in scena alla Fortezza delle Verrucole Archeopark nel comune di San Romano in Garfagnana. Biglietto ingresso: 8 euro. In caso di pioggia, rimandato al 19 luglio stesso orario. Mauro Grossi, pianoforte; Gabriele Evangelista, contrabbasso; Alessio Burberi, batteria.

Nello straordinario contesto della fortezza estense delle Verrucole, in Garfagnana, un contributo intergenerazionale al “tempio sacro” del classico trio pianistico.

Mauro Grossi, uno dei maestri del Jazz italiano, propone un nuovo trio d'eccezione con due giovani grandi musicisti: Alessio Burberi, giovanissimo batterista dalla incredibile raffinatezza ed inventiva, insieme a uno dei migliori giovani contrabbassisti a livello nazionale, Gabriele Evangelista.

Il trio offre un programma composto prevalentemente da brani originali, rivisitazioni di famosi standards e new-standards provenienti dal pop, dal rock e dalla musica etnica, il tutto con eccezionale interplay, affinità, libertà stilistica e facilità comunicativa. Mauro Grossi è in procinto di produrre un cd con questo progetto.

Il costo del biglietto di ingresso è di €8. (In caso di pioggia, l’evento sarà previsto il 19 luglio allo stesso orario).

Ricordiamo che, come per ogni altro concerto previsto in cartellone, per garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid è necessaria la prenotazione per partecipare ai concerti, da effettuarsi al numero 3884671502.

L’organizzazione del festival ringrazia per il sostegno: il comune di Castelnuovo di Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di San Romano in Garfagnana, il comune di Camporgiano, il comune di Minucciano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’associazione culturale “Francesco Xaverio Geminiani”, l’impresa di costruzioni Guidi Gino, l’associazione “Compriamo a Castelnuovo”.

MAURO GROSSI

Mauro Grossi. Pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra. Diploma di pianoforte, Laurea di Jazz, si perfeziona in piano jazz con Herbie Hancock al Mozarteum di Salisburgo, ha inoltre studiato alta composizione e direzione d’orchestra. Esordisce nel Jazz a 16 anni, per poi apparire in concerti e collaborazioni discografiche con leggendari musicisti quali: Gilad Atzmon, Luis Agudo, Cyro Baptista, Chet Baker, Jeff Berlin, Jay Clayton, Eddie Henderson, Sheila Jordan, Lee Konitz, Jason Marsalis, e Kenny Wheeler. Ha collaborato con molti dei più noti musicisti italiani, come Enrico Rava, Bruno Tommaso, Paolo Fresu, Marco Tamburini, Fabrizio Bosso, Giorgio Gaslini. Si è esibito in innumerevoli festival e rassegne in Italia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paraguay, Polonia, Russia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Collaboratore RAI dall’età di 18 anni, è stato co-direttore dell’Orchestra Nazionale di Jazz, arrangiatore per l'orchestra della Radio Tedesca, per l'Eurovisione e per svariati enti teatrali nazionali ed esteri. Ha al suo attivo più di cinquanta dischi, alcuni dei quali per etichette prestigiose come Blue Note, Emarcy, Universal, EMI. È docente di Jazz dai primi anni ’80, è titolare dal 1993 della cattedra di Composizione Jazz presso il Conservatorio “P. Mascagni”di Livorno.

GABRIELE EVANGELISTA

Nato a Poggibonsi (Siena) nel 1988 è cresciuto a Livorno, si è diplomato in contrabbasso nel 2006 con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore ministeriale presso l’Istituto Musicale "P. Mascagni" di Livorno e ha proseguito gli studi con il M° Alberto Bocini presso la Scuola di Musica di Fiesole dove nel 2007 ha ricevuto una borsa di studio per merito, p erpoi frequentare il biennio di alto perfezionamento presso Siena jazz. Fa attualmente parte del quartetto di Enrico Rava (con il quale ha registrato due dischi ECM) e di altre formazioni di spicco nel panorama nazionale. Ha registrato e si è esibito, tra gli altri, con Enrico Rava, Kurt Rosenwinkel, Chris Potter, Bill Stewart, Tim Berne, Stefano Bollani, Jeff Ballard, Gianluca Petrella, Roberto Gatto, Billy Hart, Danilo Rea e Giovanni Falzone, suonando nei più importanti festival e jazz club italiani ed europei, negli Stati Uniti (Birdland, San Francisco jazz festival) e in Canada (Montreal Jazz Festival), oltre che in Marocco, Tunisia, Israele, India, Cina, Etiopia, Thailandia, Singapore e Indonesia.

ALESSIO BURBERI

Classe ’95, inizia a suonare la batteria a undici anni, arricchendo in seguito il suo percorso formativo con lo studio di armonia, piano e canto. Ha partecipato a numerose masterclass con artisti del calibro di Chris Coleman, Jojo Meyer, Mark Guiliana, Fred Weasley e Marcus Miller. Oltre che in band affermate a livello nazionale, è attivo come musicista di studio di registrazione e di riprese live, collaborando con numerosi progetti inediti che spaziano dal Jazz all’Hip Hop fino al Funk.