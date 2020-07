Castelnuovo



Mostra sui pannelli pubblicitari a "Garfagnana Fotografia"

martedì, 21 luglio 2020, 13:58

In un periodo in cui le affissioni pubblicitarie sono repentinamente calate, limitate ai grandi spazi di 6 metri e oltre, la cultura, in questo caso quella fotografica, prova ad utilizzare questi spazi per veicolare un messaggio, soprattutto di bellezza, alla cittadinanza. Hanno assunto un aspetto insolito le plance delle pubbliche affissioni a Castelnuovo di Garfagnana.



E’ nella grande Piazza della Repubblica dove il fenomeno è più evidente: i grandi spazi di 140 per 200 cm si sono riempiti con manifesti, anomali rispetto alla tradizionale comunicazione pubblicitaria. Intanto sono diversi l’uno dall’altro e dominati, in specie quelle verticali, da una bella immagine d’autore. Le scritte rimandano a Garfagnana Fotografia, ma quei manifesti rappresentano di per se una mostra fotografica, la “Retrospettiva del premio Rodolfo Pucci 1999-2019”. Si tratta di 21 foto dei 21 premiati che dal 2019 fino allo scorso anno, hanno ricevuto il Premio Rodolfo Pucci “La Fibula d’oro”, quest’anno interrotto per via del Covid19. Premio istituito dal Circolo Fotocine Garfagnana per onorare Rodolfo Pucci, che del Circolo è stato l’anima oltre che fra i fondatori, come ben ricordato nel pannello introduttivo. Ognuno può divertirsi a trovarli, che oltre alla Piazza della Repubblica si trovano davanti alle scuole in via Roma e nella discesa verso gli impianti sportivi. Quasi ovunque appaiono solitari,seppur spesso parzialmente coperti dalle macchine parcheggiate e a volte dalla vegetazione. “Abbiamo voluto in questo modo avvicinare la mostra ai cittadini, portarla nei pressi delle loro frequentazioni abituali, scrivere un segno positivo dentro un panorama urbano pesantemente colpito dal virus.”, ci dice Pietro Guidugli, presidente del Circolo Fotocine Garfagnana. L’elenco degli autori delle foto è prestigioso: Giorgio Tani, Fosco Maraini, Roberto Evangelisti, Sergio Magni, Antonio D’Ambrosio, Nino Migliori, Francesco Cito, Letizia Battaglia, Uliano Lucas, Piergiorgio Branzi, Giovanni Chiaramonte, Giovanni Marrozzini, Giovanna Calvenzi, Fulvio Merlak, Giuliana Traverso, Stefano De Luigi, Gianni Berengo Gardin, Francesco Malavolta, Martino Marangoni, Roberto Rossi, Shobha, ovvero molto del meglio della fotografia italiana. La mostra si ripete in modo tradizionale sui pannelli espositivi in Sala Suffredini.



E’ aperta da sabato 18 luglio e lo sarà fino al 2 agosto con orario mattutino dalle ore 10 alle ore 12 e pomeridiano dalle 17 alle 19,30. L’ingresso è libero con l’attenzione a rispettare i dettami preventivi del Coronavirus. In Sala Suffredini le foto della “Retrospettiva” sono affiancati ai migliori lavori emersi dal Portfolio dell’Ariosto dello scorso anno. “Cosmodrome” di Raffaele Petralla, vincitore del Portfolio dell’Ariosto e poi del Portfolio Italia, un reportage su una zona nell’estremo Nord della Russia dove ...piovono razzi, quelli che servono a mettere in orbita satelliti, da una vicina base spaziale. “Lussu’” di Beniamino Pisati, vincitore del premio Fosco Maraini per il reportage, un lavoro sui pastori della Valtellina. E poi ancora due lavori concettuali come “Smile” di Uliana Piro, “Dove vanno i sogni quando ci si sveglia” di Silvia Ricci ed il portfolio “Amaltea” di Valeria Coli sul ruolo degli animali che garantiscono la sopravvivenza alle attività pastorali appenniniche.



In mostra anche il Cofanetto 2020 predisposto dal Circolo Fotocine Garfagnana, premio per il Portfolio dell’Ariosto e dono di rappresentanza dell’associazione. E’ ormai completo anche il tabellone dei partecipanti al Portfolio dell’Ariosto, 80 partecipanti provenienti da 14 regioni che Sabato 1 e domenica 2 Agosto presenteranno propri lavori fotografici alla lettura di 7 qualificati lettori seppure in modalità online, tramite rete e computer per ambire a partecipare alla finale di “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”.



Su www.fotocinegarfagnana.it , è pubblicato il quadro dei partecipanti ed dal luglio iI link per assistere alle letture di portfolio ed alla proclamazione dei vincitori, oltre a informazioni sul programma.