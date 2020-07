Castelnuovo



Muore nell'auto dopo un malore

lunedì, 20 luglio 2020, 10:36

di simone pierotti

Tragedia questa mattina, intorno alle 8.55, a Castelnuovo. Un uomo, Loriano Onesti, 76 anni, originario di Barga, ma abitante a Castelnuovo, mentre procedeva lungo la sr445 della Garfagnana, in direzione Lucca, in località Mulinetto, ha accusato un malore mentre era alla guida della propria auto ed ha finito la corsa contro il guard-rail della corsia opposta.



L'uomo è rimasto accasciato sul volante. Immediati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti un'autoambulanza della Misericordia del Barghigiano e l'auto medica, gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati dei rilievi, e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelnuovo per dare un supporto. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, praticandogli il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo è risultato vano. Per il paziente non c'era più niente da fare.



Stando alle prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.



Inevitabili i disagi alla circolazione: si sono formate lunghe code sia a partire da Ponte di Campia, in direzione Castelnuovo, che nel senso di marcia opposto. La strada è stata temporaneamente chiusa ed il traffico deviato sulla strada per Monteperpoli.