Neri Marcorè a Mont'Alfonso sotto le stelle

giovedì, 30 luglio 2020, 15:49

Un concerto che è un tributo ai grandi della canzone d'autore: Gaber, Dalla, De Gregori, Fossati, solo per fare qualche nome. E poi, la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè, a cui è riservato un intero set, per riascoltare pietre miliari come "Quello che non ho", "Creuza de ma", "La canzone di Marinella", ma anche perle meno conosciute.



Canzoni che Neri Marcorè porta nel cuore. E che lunedì 3 agosto porta nella suggestiva Fortezza di Mont'Alfonso (ore 21,15) di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) con lo spettacolo "Le mie canzoni altrui - Fabrizio De André e gli altri maestri della musica d'autore", nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle.



I biglietti – posto unico 10 euro esclusi diritti di prevendita – sono disponibili la sera dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza di Mont'Alfonso. Prevendite sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, nei punti Boxoffice Toscana.



A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/13 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a). Info tel. 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle ore 18.45.



Ad affiancare Neri Marcorè sul palco (voce e chitarra) è Domenico Mariorenzi, chitarra, bouzouki e pianoforte.



Neri Marcorè interpreta con affetto e personalità un repertorio variegato, senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante.



"Ho iniziato ad ascoltare De André quando ero bambino, grazie a mia madre – spiega Neri Marcoré - ma è stato crescendo che ho apprezzato il connubio, meraviglioso, tra musica e testi. Così, insieme a Gaber, De Gregori e Fossati è diventato uno dei miei riferimenti musicali. Mi piace la sua onestà intellettuale, il suo sguardo privo di pregiudizi e l'incapacità di emettere giudizi e tantomeno sentenze, andando spesso contro il consenso facile, sempre in direzione ostinatamente contraria. Non potrò mai dimenticare il suo ultimo concerto al Brancaccio di Roma".



I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come "Un certo signor G", "Beatles Submarine", "Quello che non ho" e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.



PROSSIMO APPUNTAMENTO – Mont'Alfonso sotto le stelle continua venerdì 7 agosto con il concerto di Max Gazzè, nell'ambito dello "Scendoinpalco Tour": accompagnato dalla sua band storica, Max Gazzè mescola i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancano le sorprese, in questo viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica dell'artista.



PARCHEGGI, NAVETTE, HANDICAP – In occasione degli spettacoli sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza di Mont'Alfonso (a 600 metri dalla Fortezza) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont'Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi sono destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

I portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 641007) dove, lo ricordiamo, sono reperibili anche i biglietti per i portatori di handicap.



Info spettacolo

Fortezza di Mont'Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana – Lucca

Tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it

Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle ore 18.45

http://www.turismo.garfagnana.eu

http://www.castelnuovogarfagnana.org



Prevendite

A Castelnuovo di Garfagnana presso

- Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/13 – 16/17.30)

- Fidelity Tours - via Baccanelle 7a – orario: lun/ven 9/13

Nei punti vendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (negozi Coop temporaneamente inattivi)

Online su www.ticketone.it



Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.