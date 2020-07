Castelnuovo



Il festival IAM Friends prosegue all’insegna della Classica

martedì, 28 luglio 2020, 19:02

A cavallo tra luglio e agosto, la Garfagnana si fa sempre più protagonista nel festival IAM: i due concerti di venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto, infatti, avranno luogo in alcuni degli scenari più affascinanti dell’alta valle, nei comuni di Camporgiano e di Minucciano.

Si inizia venerdì 31 luglio alle 18.30, presso l’agriturismo Tripala di Antognano, nel comune di Minucciano: sotto lo sguardo maestoso del Pisanino e del Pizzo d’Uccello, tra le vette più famose delle Alpi Apuane, si esibiranno Emma Parmigiani e Maddalena Giacopuzzi, due tra le stelle più splendenti nel panorama della giovane musica classica italiana: già attive, come soliste, sullo scenario nazionale ed internazionale, unendosi in questo duo danno forma a una delle realtà cameristiche più promettenti della loro generazione.

Il concerto, che avrà luogo nella suggestiva struttura di Tripala, in Alta Garfagnana, è a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al numero 3884671502. A seguire, sarà possibile rimanere ospiti dell'agriturismo per un'apericena, al prezzo di €12: anche in questo caso, si richiede la prenotazione allo stesso numero telefonico.

Domenica 2 agosto alle 21.30, invece, nell'incantevole scenario del Mulin del Rancone a Camporgiano, avrà luogo una serata sorprendente, originale, dedicata alla grande musica lirica: sarà un viaggio inedito ed emozionante dai grandi compositori di area inglese del '600 e del '700 fino al trionfale '800 italiano ed europeo, per spingersi poi fino a Puccini.

La serata, curata dal noto baritono genovese Marcello Lippi, è anch’essa a ingresso gratuito con prenotazione necessaria, da effettuarsi al consueto numero 3884671502.

Sul palco, con lo stesso Marcello Lippi si esibiranno i giovani soprano Ozce Durmaz, Jiao Miao e Francesca Magdalena Giorgi, accompagnati dall’affermato pianista Massimo Salotti. Il programma prevederà arie scelte da opere di Purcell, Haendel, Pergolesi, Doninzetti, Bellini, Verdi, Delibes, Bizet, Puccini.

L’organizzazione del festival ringrazia per il sostegno: il comune di Castelnuovo di Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di San Romano in Garfagnana, il comune di Camporgiano, il comune di Minucciano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’associazione culturale “Francesco Xaverio Geminiani”, l’impresa di costruzioni Guidi Gino e l’associazione “Compriamo a Castelnuovo”.