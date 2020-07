Castelnuovo



Nuovi orari di apertura per lo IAT

giovedì, 2 luglio 2020, 09:50

In occasione della riapertura al pubblico dello IAT Garfagnana, nella fase post-emergenza, prevista per lunedì 6 luglio e fino a domenica 27 settembre è stata decisa anche la modifica dell'orario di apertura dell'ufficio integrandolo con quello della Proloco di Castelnuovo di Garfagnana, situati entrambi in Piazza delle Erbe, in modo da garantire una maggiore copertura del servizio Accoglienza e Informazione Turistica nel perido estivo a tutto vantaggio dei turisti.



Il nuovo orario dello IAT sarà continuato tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30.



La Proloco effettua il seguente orario: Lunedì - Sabato 9.30 - 13.00 e 15.30 -18.30 domenica e festivi 10:00-13:00 – 16:00-17:30



Si ricorda inoltre che sul n. telefonico 0583 644242 resta attivo il trasferimento di chiamata e che è online la versione aggiornata del sito www.turismo.garfagnana.eu