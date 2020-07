Castelnuovo



Rinasce il pronto soccorso dopo le donazioni Covid

giovedì, 16 luglio 2020, 12:09

di viola pieroni

Una sala stracolma di commozione e felicità quella di stamattina, nel pronto soccorso di Castelnuovo, a seguito dell'inaugurazione di alcune stanze rinnovate con le donazioni arrivate nel periodo covid-19.

“Questa mattina significa rinascita e cambiamento - ha esordito la dottoressa Piera Banti, direttrice del pronto soccorso - e tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la mia squadra, che non posso non ringraziare. Sono la mia forza - ha detto, commossa - e senza i loro consigli, senza i suggerimenti di coloro che vivono questa realtà ogni giorno, non ce l’avrei fatta: mi hanno anche dato supporto nei momenti difficili, dedicandosi coraggiosamente al lavoro in un periodo così complicato".

"Voglio ringraziare anche la dottoressa Bosi - ha continuato -, alla quale è venuta in mente l'idea della raccolta fondi, e grazie alla quale sono stati raccolti oltre 173 mila euro, che per una struttura come questa sono molti e non facili da gestire. Un'altra presenza importante da ringraziare è tutta la popolazione della Garfagnana e della Mediavalle che ha contribuito a tutto ciò, dandoci la possibilità di acquistare ingenti scorte di dispositivi di protezione individuale (nessuno del personale medico è mai risultato positivo al covid, fortunatamente) oltre a numerose altre attrezzature per le sale e per tutti gli infermieri e oss che lavorano qui, come un forno a microonde e una cucina.”

La dottoressa Santi ha citato inoltre due cooperative, l’Apuana e la Valserchio, che hanno arricchito il pronto soccorso con Ecografo touch, sedie a rotelle, elettrocardiografi e molto altro; ha ringraziato anche le istituzioni, in particolare il sindaco Tagliasacchi con cui ha mantenuto stretti contatti durante tutto il periodo di lockdown, e che è stato di grande aiuto assieme ad associazioni come la Misericordia, la protezione civile e la croce rossa.

A seguire il primo cittadino del capoluogo è intervenuto senza riuscire a nascondere la forte commozione e riconoscenza verso tutto il personale: “Soprattutto nei primi giorni - ha sottolineato Tagliasacchi - la situazione era estremamente delicata, ma ho da subito visto una grande professionalità e lucidità da parte di tutti. Ci sono state ore drammatiche, ore in cui abbiamo perso colleghi, cittadini: ho visto un forte sostegno della comunità, valori importanti sul luogo di lavoro e persone che non hanno ceduto. La dottoressa Pieri inoltre, anche se non gliel'ho mai detto fino ad ora, è stata un importante punto di riferimento psicologico, soprattutto dopo il mio isolamento a causa del covid".

"Per concludere - ha terminato il sindaco -, abbiamo anche capito quanto sia importante difendere un presidio come quello di Castelnuovo sul territorio, il quale è risultato di fondamentale importanza in un periodo difficile".



Alla fine, prima del taglio del nastro, la dottoressa Lombardi ha voluto ringraziare ancora tutto il personale che non si è mai tirato indietro, dimostrando grande tenacia. “Perché dalle cose peggiori - ha affermato - possono nascerne altre bellissime".