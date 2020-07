Sabato la fiaccolata Colle - Sacrario della Croce di Stazzana

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:02

Dopo la sfortunata serata inaugurale bagnata dalla pioggia, secondo appuntamento, venerdì sera, con Castelnuovo by night, apertura serale straordinaria delle attività commerciali

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:31

La pandemia non ferma la voglia di ripartire e tornare alla normalità della comunità: segnale tangibile, tanti sono gli eventi e le manifestazioni che, nei limiti delle normative anti covid-19, si svolgeranno in questi mesi in Garfagnana

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:33

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, per la prima edizione della rassegna "Vivere Castelnuovo", ha ottenuto la qualifica "Città che legge" dal Centro per il Libro e la Lettura, ente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

martedì, 7 luglio 2020, 12:15

Un festival nuovo di zecca tra le secolari mura della Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca): Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Max Gazzè, Neri Marcorè sono solo alcuni protagonisti della prima edizione di Mont'Alfonso sotto le stelle, rassegna di teatro, musica e cinema in programma dal 24 luglio al...

lunedì, 6 luglio 2020, 20:11

L'Ensemble Symphony Orchestra porterà la musica del maestro Ennio Morricone, scomparso oggi all'età di 91 anni, in Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo, il 30 luglio

sabato, 4 luglio 2020, 18:42

Probabilmente doveva essere una sorpresa per la comunità dato che, ufficialmente, il calendario degli eventi estivi che avranno luogo alla Fortezza di Mont’Alfonso nel mese di agosto sarà ufficializzato il prossimo 7 luglio con una conferenza stampa