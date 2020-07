Castelnuovo



Torna la Notte Rosa: venerdì omaggio alla donna

martedì, 21 luglio 2020, 13:15

Torna la Notte Rosa a Castelnuovo di Garfagnana. L’associazione Compriamo a Castelnuovo ha coinvolto diverse associazioni per il prossimo venerdì sera di apertura serale delle attività commerciali e dopo il bianco e il nero, è la volta del rosa.



Nove le associazioni che parteciperanno alla serata in varie posizioni del centro storico. Il Ritrovo di Roberta sarà in piazza Umberto assieme al punto di Pronto Soccorso, Progetto Donna sarà in via Vittorio Emanuele, la Commissione Pari Opportunità in via Farini, la Compagnia dell’Ariosto all’inizio di via Garibaldi, la Consulta Giovanile in Barchetta ed ancora Progetto Senegal in piazzetta Ariosto, il coro Donne in cerca di guai davanti al Loggiato Porta e infine l’associazione Non ti scordar di te in via Garibaldi. Dopo un anno di pausa causa il rinnovo della Commissione Pari Opportunità, ecco che grazie alla collaborazione con il vice sindaco Chiara Bechelli e le associazioni del territorio torna dunque questo evento dedicato alla donna. E il prossimo venerdì sarà invece quello dei saldi che partiranno dal 1° agosto così come la Lotteria degli Acquisti che mette in palio un viaggio per due persone alle Maldive e molti altri premi (regolamento completo su www.castelnuovoeventi.it).



Lunedì sera, intanto, gli associati conosceranno il programma della Settimana del Commercio durante un’assemblea in cui sarà spiegato anche il funzionamento della Lotteria e in cui si farà anche un check sulla chiusura di piazza Umberto al traffico.