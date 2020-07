Castelnuovo



Torna l’International Academy of Music: un mese di grande musica

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:31

di simone pierotti

La pandemia non ferma la voglia di ripartire e tornare alla normalità della comunità: segnale tangibile, tanti sono gli eventi e le manifestazioni che, nei limiti delle normative anti covid-19, si svolgeranno in questi mesi in Garfagnana. Tra questi, torna l’International Academy of Music con un’edizione, la 18°, che gli organizzatori della Scuola Civica di Musica hanno ripensato in una forma differente, ma ugualmente prestigiosa.

La manifestazione è stata presentata questa mattina negli uffici del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana alla presenza del direttore Piero Gaddi, dell’amministrazione comunale rappresentata da Alessandro Pedreschi e Patricia Tolaini, di Francesco Pinagli dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, della dott.ssa Citti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del dott. Maurizio Lunardi e dell’avv. Ugo Mazzei dell’Associazione “Francesco Xaverio Geminiani”, di Stefano Pioli dell’ass. Compriamo a Castelnuovo.

“Solo un mese fa – esordisce Pedreschi – la manifestazione era in forte dubbio ma oggi, grazie al grande lavoro della Scuola Civica di Musica, viene presentato un calendario musicale di altissimo livello. Gli eventi vanno ad incastrarsi perfettamente con quelli già presentati di musica leggera, teatro, spettacolo e cultura: vogliamo dare un segnale forte di ripartenza a tutta la comunità”.

Piero Gaddi spiega che sarà un Festival particolare, priva della parte didattica che tutti gli anni vedeva giungere in Garfagnana allievi da tutto il mondo: “Ovviamente non sarà possibile ciò, ma abbiamo optato per una serie di concerti grazie alla partecipazione di importanti professionisti che in passato avevano già collaborato con noi. Avremo una serie di concerti jazz con, tra gli altri, Mauro Grossi Trio, Straight Life Trio e il famoso chitarrista Jason Rebello, già collaboratore di Sting e Beck; musica classica con un Quartetto dell’Orchestra Regionale Toscana, Emma Parmigiani, Maddalena Giacopuzzi e il Maestro Marcello Lippi”.

“Ringrazio tutti i nostri supporters, a partire dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, dal comune di Castelnuovo a quelli di San Romano, Camporgiano e Minucciano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca all’Associazione Compriamo a Castelnuovo, dallo sponsor privato Guidi Gino a tutti i nostri collaboratori”.

Tra le novità di questa edizione un premio messo in palio dall’associazione “Francesco Xaverio Geminiani”, intitolata al famoso violinista lucchese: la vincitrice di questa prima edizione è una giovane violinista coreana che riceverà una borsa di studio per partecipare al Festival del 2021, oltre ad una statua che va alla Scuola dell’allieva stessa.

Date le limitazioni per le norme anti covid-19, per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi al numero 388/4671502.