Castelnuovo



Tre auto coinvolte in uno scontro: tre feriti

lunedì, 20 luglio 2020, 20:35

di tommaso boggi

Giornata "no" oggi sulla sr445 della Garfagnana. Questa sera, poco prima delle 20, sulla strada tra Ponte di Campia e Castelnuovo, un brutto incidente ha visto coinvolte tre auto: una Peugeot 107 bianca, una Citroen C3 grigia e una Bmw bianca.



Ancora tutta da definire l'esatta dinamica dello scontro. Sul posto i carabinieri di Castelnuovo e Gallicano che stanno cercando di ricostruire l'episodio. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto pare che la Peugeot, che viaggiava in direzione Castelnuovo, si sia scontrata frontalmente con la Citroen, che viaggiava in senso opposto, e che entrambe abbiano finito la propria corsa contro il muro. Nello scontro sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, la Bmw, che viaggiava dietro ad una delle due vetture e non avrebbe fatto in tempo a fermarsi.



Tutte da valutare anche le condizioni degli occupanti. Dalle prime informazioni, però, a riportare le ferite maggiori sarebbero state tre persone, di cui due portate in ospedale, una a Lucca e una a Castelnuovo, in codice giallo. Nessuna di loro sarebbe quindi in pericolo di morte.



Sul posto la Misericordia di Castelnuovo, quella del Barghigiano e i vigili del fuoco.



Ancora disagi alla circolazione dopo l'episodio drammatico avvenuto stamattina (leggi qui). Il traffico è stato momentaneamente deviato lungo la strada di Monteperpoli.