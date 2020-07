Castelnuovo



Tris di eventi a "Vivere Castelnuovo"

martedì, 14 luglio 2020, 12:59

Dal 16 al 19 luglio sono tre gli appuntamenti sotto la Rocca Ariostesca, nel cuore della Garfagnana, con "Vivere Castelnuovo", la rassegna di letteratura, cinema, musica e teatro organizzata da Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, che si svolgerà nella ex pista di pattinaggio fino al 9 agosto 2020 (Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org).

Giovedì 16 luglio – ore 21.00 per la rassegna Effetto Cinema curata dai ragazzi della Consulta dei Giovani di Castelnuovo di Garfagnana, "Green book" di Peter Farrelly (2018). Ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip, racconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano che intraprendono un viaggio nell'America del 1962, America che vive ancora le sue contraddizioni razziali.

Venerdì 17 luglio – ore 21.00 per "La bella estate", la rassegna a cura di Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto G.P.Vieusseux, è ospite Sandra Petrignani, una delle voci più interessanti della letteratura italiana, con il suo Lessico femminile (Laterza). Coordina l'incontro Laura Montanari, giornalista la Repubblica.

Inseguendo ombre, impronte, tracce volontarie, opere e fatti della vita, in mezzo a libri squadernati, annotati, la scrittrice Sandra Petrignani svela l'essenza dell'essere donne, portandone alla luce il lessico profondo: casa, abbandono, amore, cura, desiderio, dolore, passione. È la ricerca di un senso della vita indagato da una prospettiva femminile, questo viaggio fra le parole di scrittrici e filosofe: Virginia Woolf, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Marguerite Duras e moltissime altre.

Sabato 18 luglio – ore 18.00 Sandra Petrignani sarà ospite della Libreria sopra La Penna a Lucignana, all'incrocio tra via della Chiesa e vicolo sopra la Penna, la libreria fondata da Alba Donati che con questo primo appuntamento estivo rinnova il suo incontro con i lettori dopo la riapertura (nel rispetto delle norme sicurezza per l'emergenza Coronavirus prenotazioni al numero: 347 725 1771).

Domenica 19 luglio – ore 21.00 in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo va in scena "Delicato come una farfalla e fiero come un'aquila. Il mondo libero di Antonio Ligabue" di e con Elisabetta Salvatori.

Raccontare Ligabue non è solo raccontare un artista folle ma anche l'Italia degli emigranti agli inizi del secolo scorso, la Svizzera dove nacque. Il rapporto dell'artista con le due madri: quella naturale e quella adottiva, l'arrivo in Italia, la mancanza di una patria, le due guerre, la bassa Reggiana, il Po, la solitudine, il degrado e soprattutto il talento di pittore. Mentre si affermano le avanguardie artistiche lui dipinge le sue storie di tigri e pollai. Vivrà per sette anni in una baracca sul Po. Emarginato, deriso e rifiutato perfino dalle donne dei bordelli, ma sempre fiero della sua arte, grazie alla quale, prima di morire, sarà riconosciuto.

"Vivere Castelnuovo" è realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, La bella estate, Iam Friends Festival.

Giovedì 16 luglio – ore 21.00

Effetto cinema: "Green book" di Peter Farrelly (2018)

Venerdì 17 luglio – ore 21.00

"La bella estate" a cura di Alba Donati

Sandra Petrignani, Lessico femminile (Laterza)

Coordina l'incontro Laura Montanari, giornalista la Repubblica

Domenica 19 luglio – ore 21.00

"Delicato come una farfalla e fiero come un'aquila"

Il mondo libero di Antonio Ligabue

con Elisabetta Salvatori

testo di Elisabetta Salvatori e Marzio Dall'Acqua

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Prenotazioni entro 2 ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso