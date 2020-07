Castelnuovo



Un big della musica a Castelnuovo: il 7 agosto arriva Max Gazzè

giovedì, 2 luglio 2020, 12:59

di simone pierotti

Le restrizioni imposte dalla ripartenza post covid-19 hanno messo a dura prova l’organizzazione di eventi culturali e musicali e, un po' ovunque, abbiamo assistito ad annullamenti e rinvii degli spettacoli programmati. Si prova comunque a ripartire, come a Castelnuovo di Garfagnana dove l’amministrazione comunale ha presentato un programma di eventi per luglio ed agosto. “Vivere Castelnuovo” darà spazio ad incontri ed eventi letterali, culturali, musicali, di cinema e teatro. Non solo, perché erano e sono tuttora in corso trattative per far “sbarcare” a Castelnuovo alcuni grossi nomi dello spettacolo italiano.

Le prime indiscrezioni si sono trasformate in una certezza, dato che nei prossimi giorni verrà annunciato (così pare) il concerto, il prossimo 7 agosto, presso la Fortezza di Montalfonso, del cantautore romano Max Gazzè, uno dei nomi più gettonato del pop d’autore degli ultimi 20 anni. Un concerto, ovviamente, che sarà con un numero ristretto di partecipanti, circa 900, tutti a sedere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale: fattore, quest’ultimo, che probabilmente favoriranno l’organizzazione, almeno in questi primi mesi, di eventi di piccole dimensioni, che pertanto toccheranno anche centri “periferici” come Castelnuovo.

Max Gazzè rappresenta uno dei primissimi artisti nazionali ad essere ripartiti dopo la sosta forzata e proprio questa sera inizierà il tour estivo a Roma. In scaletta ci saranno i maggiori successi tratti da circa 30 anni di carriera, 10 album, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo (dal 1999 al 2018), varie colonne sonore e tanti altri progetti musicali e non solo.

L’annuncio del nome di Gazzè potrebbe non essere l’unico, e ultimo, dell’estate castelnuovese. Stanno infatti circolando alcuni nomi importanti, come Massimo Ranieri e Francesco Gabbani, anche se ad oggi non ci sono certezze.