"Vivere Castelnuovo", due nuovi appuntamenti sotto la Rocca

mercoledì, 22 luglio 2020, 10:39

Letture portfolio aperte a tutti attraverso una piattaforma online. Iscrizioni da oggi sul sito www.fotocinegarfagnana.it

martedì, 21 luglio 2020, 18:13

Siamo arrivati nel cuore dell’International Academy of Music Friends, la diciottesima edizione del festival che dal 2003 illumina di musica e cultura alcuni dei luoghi più suggestivi della Garfagnana

martedì, 21 luglio 2020, 17:09

Prende il via venerdì 24 luglio con il concerto del Jason Rebello Trio la prima edizione di Mont'Alfonso sotto le stelle, festival di teatro, musica e cinema in programma fino al 22 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 21 luglio 2020, 13:58

In un periodo in cui le affissioni pubblicitarie sono repentinamente calate, limitate ai grandi spazi di 6 metri e oltre, la cultura, in questo caso quella fotografica, prova ad utilizzare questi spazi per veicolare un messaggio, soprattutto di bellezza, alla cittadinanza.

martedì, 21 luglio 2020, 13:15

Torna la Notte Rosa a Castelnuovo di Garfagnana. L’associazione Compriamo a Castelnuovo ha coinvolto diverse associazioni per il prossimo venerdì sera di apertura serale delle attività commerciali e dopo il bianco e il nero, è la volta del rosa

lunedì, 20 luglio 2020, 20:35

Brutto incidente questa sera sulla sr 445 della Garfagnana, tra Ponte di Campia e Castelnuovo, che ha visto coinvolte tre auto: una Peugeot 107 bianca, una Citroen C3 grigia e una Bmw bianca. Tre i feriti