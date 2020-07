Castelnuovo



"Vivere Castelnuovo", il comune ottiene la qualifica "Città che legge"

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:33

VIVERE CASTELNUOVO

I edizione

26 giugno - 9 Agosto 2020

Castelnuovo di Garfagnana | Lucca - Ex pista di pattinaggio

LETTERATURA CINEMA MUSICA TEATRO

Venerdì 10 luglio – ore 21.00

Fabio Genovesi, Cadrò, sognando di volare (Mondadori)

Sabato 11 luglio – ore 21.30

STRAIGHT LIFE TRIO in concerto

Stefano "Cocco" Cantini, sassofono

Ares Tavolazzi, contrabbasso

Andrea Beninati, batteria

Domenica 12 luglio – ore 21.00

"Letture del Furioso" di e con Alessandro Bertolucci

Musiche di Gianni Nuzzi

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, per la prima edizione della rassegna "Vivere Castelnuovo", ha ottenuto la qualifica "Città che legge" dal Centro per il Libro e la Lettura, ente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per il biennio 2020/2021.

Questa la motivazione del prestigioso riconoscimento: "Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI, promuove e valorizza con la qualifica di "Città che legge" l'Amministrazione comunale che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica di "Città che legge" si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva".

Dal 10 al 12 luglio sono tre i nuovi appuntamenti sotto la Rocca Ariostesca, nel cuore della Garfagnana, per la prima edizione di VIVERE CASTELNUOVO, rassegna di letteratura, cinema, musica e teatro, organizzata da Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, che si svolgerà nella ex pista di pattinaggio fino al 9 agosto 2020 (Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org).

Venerdì 10 luglio (ore 21.00) torna "La bella estate" a cura di Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto G.P.Vieusseux, fiorentina di adozione ma con il cuore in Garfagnana, che ospiterà Fabio Genovesi con Cadrò, sognando di volare (Mondadori).

Un inno al coraggio, alle cadute che ci fanno rialzare più caparbi di prima, a tutte quelle cose in cui crediamo con ogni parte di noi fino a farle diventare realtà. Emozionante come un'onda impetuosa, il nuovo romanzo dell'autore ci dice che non esistono imprese impossibili. Siamo noi stessi a fissare un confine tra possibile e impossibile, ma poi la vita ci ricorda che è solo una distanza mobile, in continua evoluzione come succede al fiume Mississippi quando cambia strada per la furia delle piene.

Sabato 11 luglio (ore 21.30), in collaborazione con International Academy of Music Friends, "Straight life trio in concerto": Stefano "Cocco" Cantini al sax tenore e soprano, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria. Tre musicisti dal grande curriculum uniti in un trio di recentissima formazione, con un repertorio di grande impatto, tra brani composti in proprio e alcuni grandi classici del jazz; è in uscita per Alfamusic il primo cd della formazione.

Domenica 12 luglio (ore 21.00) in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo "Letture del Furioso" di e con Alessandro Bertolucci, musiche di Gianni Nuzzi. Una serata dedicata al celebre poema cavalleresco di Ludovico Ariosto, che fu Governatore Estense della Garfagnana. Opera immensa sotto tutti i punti di vista, "Orlando furioso" è un percorso immaginifico di dimensioni epiche. Attraverso questa lettura si cerca di recuperare l'esaltazione dei lettori dell'epoca, la sorpresa in agguato in ogni pagina di questo capolavoro, aiutati da una base musicale innovativa e poco ortodossa che ben ricuce il ritmo moderno con il potere delle parole.

VIVERE CASTELNUOVO è realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, La bella estate, Iam Friends Festival.

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Prenotazioni entro 2 ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso