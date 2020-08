Castelnuovo



Ancora un venerdì di shopping prima della Settimana del Commercio

lunedì, 3 agosto 2020, 12:10

Ancora un venerdì sera di negozi aperti a Castelnuovo poi dal 13 agosto sarà Settimana del Commercio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, promuove una nuova apertura serale straordinaria per venerdì 7 agosto.



Sarà una Notte Rossa seguendo la serie di serate colorate iniziata a luglio. Negozi aperti, dunque, e uno shopping incentivato anche dalla Lotteria degli Acquisti iniziata il 1° agosto e che durerà fino al 31. Positivo l’impatto del concorso che premia chi acquista a Castelnuovo nei negozi aderenti ricevendo un biglietto per partecipare all’estrazione di favolosi premi: in primis un viaggio per due persone alle Maldive, poi una e-Bike della Bmw, un televisore 50 pollici e un robot da cucina Kitcheaid. Ed ancora tanti buoni acquisto in palio.



Dal 13 agosto scatterà la 37esima edizione della Settimana del Commercio. Un’edizione fortemente voluta dall’associazione dato il difficile momento storico. Gli associati, con le adesioni che sono tornate a sfiorare quota 100, hanno accettato un programma nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in cui l’apertura delle attività stesse diventa il fulcro. Ma non mancheranno iniziative turistiche sin dalla mattina e appuntamenti per le vie del paese.



Il programma ufficiale verrà presentato nei prossimi giorni.