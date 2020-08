Castelnuovo



Baratto amministrativo, approvata mozione della minoranza: via alla fase di studio

mercoledì, 5 agosto 2020, 10:01

Nell’ultimo consiglio comunale il gruppo di minoranza a Castelnuovo, guidato da Silvia Bianchini, ha presentato una mozione per l'introduzione anche nel proprio comune del baratto amministrativo.



"Questo strumento - spiegano i consiglieri - è assimilabile ad altri interventi di sostegno sociale e permette ai contribuenti che non hanno la possibilità di pagare tributi comunali a causa di comprovate difficoltà economiche, di "scambiare" il proprio debito con una prestazione lavorativa utile alla comunità. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, di piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, in genere la valorizzazione di zone del territorio urbano o extraurbano".



"Insomma… una cosa bella e utile per tutti! - commenta l'opposizione - Anche per una amministrazione comunale in un periodo in cui scarseggiano risorse ed i risparmi e i tagli nella gestione amministrativa rendono la gestione della manutenzione ordinaria quasi un miraggio. Con grande soddisfazione abbiamo ottenuto l’approvazione all’unanimità della mozione. La maggioranza, condividendo il valore di questo strumento, ha solo chiesto di allungare i tempi di studio della fattibilità".



"Siamo soddisfatti del risultato - concludono i consiglieri - e speriamo che entro il 30 settembre (data fissata come termine della fase di studio), si possa finalmente proporre ai cittadini che ne hanno bisogno e che ne faranno richiesta anche questa interessante opportunità".