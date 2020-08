Castelnuovo, negativi i test collegati ai tre casi Covid

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 13 agosto 2020, 08:48

La Settimana del Commercio si apre stasera con la prima apertura serale della attività commerciali di Castelnuovo. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in collaborazione con il comune, è riuscita ad organizzare l’evento in questo difficile periodo di incertezza

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:07

Come la stessa amministrazione ha comunicato tramite una lettera a tutte le utenze, la prima rata è stata spostata di due mesi, per venire incontro alle difficoltà del lungo lockdown: aiuto concreto o effimero? Non sta a noi valutare, ma la buona volontà c’è

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:05

Giovedì 13 e venerdì 14 agosto Francesco Gabbani sarà in concerto alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, Lucca. Entrambe le date sono andate esaurite in prevendita

lunedì, 10 agosto 2020, 19:16

Al già annunciato caso positivo riguardante un'ucraina, con annesso un altro caso critico, sempre di nazionalità ucraina (anch'essa risultata poi positiva), il primo cittadino Andrea Tagliasacchi ha aggiornato i cittadini su un terzo caso di Coronavirus nel comune. Video

lunedì, 10 agosto 2020, 12:21

A lanciare l'allarme è la segreteria provinciale della Uil Fpl di Lucca. Un problema su tutti: quello del personale medico dei pronto soccorso

lunedì, 10 agosto 2020, 12:17

In programma mercoledì 12 agosto (ore 21,15) alla Fortezza di Montal'Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle - lo spettacolo rivisita la nota favola, "trascinando" in Toscana i suoi personaggi: lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore...