Castelnuovo senza acqua per un guasto alla rete idrica

martedì, 4 agosto 2020, 12:12

Con tre appuntamenti importanti, da venerdì 7 a domenica 9 agosto, si conclude la prima edizione della rassegna di letteratura, cinema, musica e teatro "Vivere Castelnuovo", organizzata da comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana presso la ex pista di pattinaggio

lunedì, 3 agosto 2020, 15:35

A Castelnuovo Garfagnana, presso l'ex Pista di Pattinaggio, si è tenuta l'altra sera la presentazione del libro del professor Francesco Maria Bovenzi. Platea di oltre 100 persone

lunedì, 3 agosto 2020, 13:19

Partito da Roma con tre sold out, ferma venerdì 7 agosto a Castelnuovo di Garfagnana il tour estivo #ScendoinPalco di Max Gazzè. Appuntamento alla Fortezza di Mont'Alfonso (ore 21,15), nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle

lunedì, 3 agosto 2020, 12:10

Ancora un venerdì sera di negozi aperti a Castelnuovo poi dal 13 agosto sarà Settimana del Commercio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, promuove una nuova apertura serale straordinaria per venerdì 7 agosto

sabato, 1 agosto 2020, 11:19

Un concerto che è un tributo ai grandi della canzone d'autore: Gaber, Dalla, De Gregori, Fossati, solo per fare qualche nome. E poi, la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè, a cui è riservato un intero set, per riascoltare pietre miliari come "Quello che non ho", "Creuza de...

giovedì, 30 luglio 2020, 15:49

