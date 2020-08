Castelnuovo



“Ceniamo a Castelnuovo”: prosegue la Settimana del Commercio

martedì, 18 agosto 2020, 10:28

Il mercoledì della 37esima edizione della Settimana del Commercio è Ceniamo a Castelnuovo. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, organizzatrice dell’evento anche in questa difficile estate 2020, ripropone un format di successo che vede i ristoranti aderenti proporre menù speciali.



Una serata che dunque invita ad andare a cena fuori in un momento particolare, un aiuto concreto ai tanti imprenditori della ristorazione messi a dura prova dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Come sempre la serata sarà accompagnata dall’apertura serale delle attività commerciali. Ci sarà spazio anche per un flash mob organizzato dal Centro Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo che nei prossimi giorni sarà protagonista della prima edizione del Castelnuovo Summer Dance School con docenti d’eccezione.



Giovedì serata dedicata alle offerte nei negozi ed agli incontri letterari con la presentazione del libro “Garfagnana isola fantastica” di Alberto Cresti. Questo evento si terrà all’ex pista di pattinaggio ed è consigliata la prenotazione al 340-2254812. Sempre visitabile in sala Suffredini la mostra fotografica di Garfagnana l’Altra Toscana, fino al 23 agosto, con orario continuato dalle 10 alle 23.