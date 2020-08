Castelnuovo



Coronavirus, Tagliasacchi: "A Castelnuovo un caso di positività subito messo in quarantena"

martedì, 4 agosto 2020, 19:45

Si torna a parlare di Coronavirus anche nel capoluogo garfagnino. Il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, presidente dell'Unione dei Comuni, è tornato infatti ad aggiornare i propri cittadini sulla situazione nel suo comune.



"Nell'ultimo periodo - esordisce il sindaco - l'unico caso di criticità che si è sviluppato a Castelnuovo di Garfagnana riguarda un caso di positività delle ultime ore, ovvero un rientro dall'Ucraina, subito individuato dal controllo dell'azienda sanitaria e messo in quarantena. Non ha avuto contatti".



Tagliasacchi ha fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini: "Il mese di agosto ci proietta in una nuova fase - conclude - dove il senso di responsabilità e il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini permetteranno lo svolgimento delle numerose attività a sfondo turistico-commerciale. Il rispetto delle norme di sicurezza, insieme al meccanismo di controllo da parte dell’Azienda Sanitaria che è ancora pienamente operativo, saranno infatti elementi cruciali per il regolare svolgimento delle manifestazioni in programma nei prossimi giorni".

Video Coronavirus, Tagliasacchi: "A Castelnuovo un caso di positività subito messo in quarantena"