Coronavirus, un nuovo caso a Castelnuovo

lunedì, 17 agosto 2020, 13:04

Giorno di festa per la comunità di Torrite che ha celebrato il patrono San Rocco con la santa messa, officiata dall’Abate Mons. Angelo Pioli insieme all’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti e il vescovo emerito di Massa Pontremoli Binini

lunedì, 17 agosto 2020, 11:13

La Settimana del Commercio 2020 va avanti. Domani sera è la notte del gelato con le gelaterie del centro storico che lo offriranno a metà prezzo a tutti bambini. Una serata che l’associazione Compriamo a Castelnuovo ha ripescato dai programmi delle prime edizioni

domenica, 16 agosto 2020, 10:43

L’associazione Compriamo a Castelnuovo stavolta non ha potuto organizzare la consueta serata di festa in cui tutte le società del territorio sfilano sul palco centrale di piazza Umberto, ma di comune accordo con alcune associazioni sarà proposto in orario serale quello che veniva fatto durante il pomeriggio

domenica, 16 agosto 2020, 09:08

Canzoni intramontabili, sketch esilaranti e racconti inediti racchiusi in uno show leggero e sofisticato, travolgente e commovente, che non smette di conquistare il pubblico. Massimo Ranieri approda martedì 18 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso

sabato, 15 agosto 2020, 08:27

Proseguono le serate di festa a Castelnuovo per la Settimana del Commercio 2020. Un’edizione particolare data la situazione emergenziale, ma che sta riscontrando grande successo in queste prime giornate

venerdì, 14 agosto 2020, 14:36

Due cinema-maratone nel segno della musica, sabato 15 e domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle. Ogni sera due film in cui la settima arte incontra il pentagramma e suoi eroi moderni