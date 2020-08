Castelnuovo



Due cine-maratone in Fortezza

venerdì, 14 agosto 2020, 14:36

Due cinema-maratone nel segno della musica, sabato 15 e domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle. Ogni sera due film in cui la settima arte incontra il pentagramma e suoi eroi moderni.



Sabato 15 agosto (ore 21,15) l'epopea dei Queen e del suo leader Freddie Mercury rivive nel lungometraggio "Bohemian Rhapsody" diretto da Dexter Fletcher e Bryan Singer. A seguire l'inossidabile "The Blues Brothers", con John Belushi e Dan Aykroyd e la loro missione: rimettere in sesto la vecchia band e salvare l'orfanotrofio dove sono cresciuti.



Domenica 16 agosto si apre con il musical "La La Land": l'intensa e burrascosa storia d'amore, quasi... da Oscar, tra un'attrice e un musicista appena trasferiti a Los Angeles.

Dedicato a Sir Elton John il biopic "Rocketman", gli esordi, l'ascesa e il successo di un timido e talentuoso pianista destinato a divenire una star.



Biglietto 4 euro a sera. Prevendite sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, nei punti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e su www.ticketone.it.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/13 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/13 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a).



Info tel. 0583 641007 – 055 667566 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo nei giorni di spettacolo 334 6167210, dalle ore 18.45.



