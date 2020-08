Castelnuovo



Ferragosto alla Settimana del Commercio

sabato, 15 agosto 2020, 08:27

Proseguono le serate di festa a Castelnuovo per la Settimana del Commercio 2020. Un’edizione particolare data la situazione emergenziale, ma che sta riscontrando grande successo in queste prime giornate. L’apertura serale dei negozi assieme alla Lotteria degli Acquisti e alla voglia di uscire e stare all’aria aperta delle persone sono un cocktail vincente che sta soddisfacendo l’associazione Compriamo a Castelnuovo, promotrice dell’evento che è giunto alla 37esima edizione.



Ferragosto è un giorno da sempre speciale per l’intera Garfagnana, presa d’assalto dai turisti, e per la Settimana con la giornata Rinascimentale. Quest’anno mancheranno gli spettacoli di sbandieratori e falconieri, ma dal pomeriggio si parte con il mercatino delle donne della Compagnia dell’Ariosto e in serata in figuranti con i loro abiti rinascimentali saranno in giro per le vie di tutto il centro storico.



Domenica 16, invece, è la volta della serata dedicata alla pizza. I tanti locali del centro proporranno pizze speciali o sconti da non perdere per gustare uno dei piatti italiani per eccellenza, magari con qualche rivisitazione puramente garfagnina. Ci sarà anche il primo flash mob di danza a cura della Dance Academy di Silvia Deiana. In piazza Olinto Dini e nel Loggiato Porta ultimi giorni per il mercatino artigiano e dei produttori che terminerà appunto domenica. In sala Suffredini andrà, invece, avanti fino al 23 agosto l’appuntamento con l’associazione Garfagnana l’Altra Toscana e una mostra fotografica che esalta le bellezze della zona. La mostra sarà visitabile fino al 23 agosto con orario continuato dalle 10 alle 23.