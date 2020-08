Castelnuovo



La Settimana del Commercio verso la conclusione: il bilancio di Andrea Baiocchi

giovedì, 20 agosto 2020, 10:38

di simone pierotti

Siamo oltre il giro di boa della 37° edizione della Settimana del Commercio, edizione a suo modo “storica” viste le recenti vicissitudini e problematiche sanitarie: nessuno, fino a poco tempo prima, avrebbe scommesso sul suo svolgimento. Abbiamo incontrato Andrea Baiocchi, presidente dell’associazione “Compriamo a Castelnuovo”, per fare il punto della situazione.

“Al di là dei numeri – esordisce Baiocchi – che, ovviamente, non possono essere quelli degli anni passati, era importante esserci e dare un segnale di ripresa e ripartenza. Nel mese di giugno ci siamo ritrovati con il consiglio e successivamente con gli associati e abbiamo deciso di organizzare la Settimana del Commercio, in una forma ben diversa, ridotta, rispetto alle precedenti. Siamo tornati alle origini, con le attività commerciali aperte, e l’aggiunta della musica in filodiffusione, evitando i consueti eventi e manifestazioni che avrebbero creato assembramenti”.

Una grossa novità, in realtà, è stata rappresentata dalla lotteria. “Come associazione abbiamo investito nella “Lotteria degli Acquisti”, un concorso a premi che ha lo scopo di invogliare la gente a spendere all’interno dei negozi cittadini. Per questo abbiamo messo in palio premi importanti (un viaggio alle Maldive, una bicicletta elettrica, un tv 50pollici, un robot da cucina e buoni acquisto). L’iniziativa sta funzionando alla grande, con una risposta importante della clientela”.

Mai come in questa edizione la sicurezza è importante: come sta funzionando la “Settimana” sotto questo punto di vista? “E’ sicuramente un piano di sicurezza complesso che ci impegna quotidianamente, con un confronto continuo con amministrazione comunale e forze dell’ordine, che approfitto per ringraziare, insieme a Protezione Civile e Associazione “Carabinieri in congedo”, che stanno contribuendo alla riuscita delle serate. Le problematiche sono diverse ma l’impegno da parte di tutti è costante per garantire la massima sicurezza a tutte le persone. E’ fondamentale, per ostacolare il virus, che tutti osservino le regole basilari di igiene e di buon senso, e tutto sarà più semplice, anche se il rischio è sempre dietro l’angolo. Al momento le cose stanno funzionando ma mi appello a tutti i cittadini perché si continui a rispettare le regole, sono poche e semplici (indossare la mascherina, distanziamento interpersonale, sanificazione delle mani), basta davvero poco per poterci divertire e stare insieme in sicurezza”.

Altro tema legato a questa estate è quello dell’esperimento di chiusura di piazza Umberto I: come sta andando? “Si tratta, appunto, di un esperimento intrapreso a luglio e che durerà fino alla fine di agosto, dal 1° settembre si torna alla normalità. Solo allora potremo valutare i risultati della prova. Naturalmente ci sarà tempo per uno, anzi più, di un incontro con gli associati e con l’amministrazione comunale per tirare le somme”.

La Settimana del Commercio non è ancora terminata ma, ad oggi, si ritiene pertanto soddisfatto? “Il bilancio, se pur parziale, è positivo e c’è stata una risposta interessante da parte della gente. Ripeto, non potevamo né dovevamo attenderci i numeri delle passate edizioni, ma era importante dimostrare che Castelnuovo e il suo commercio, motore trainante dell’economia locale, sono vivi e lanciano un messaggio positivo per il futuro”.

Presidente, come vede il futuro di Castelnuovo? “Non ho la sfera di cristallo ed è complicato esprimere giudizi in una fase così difficile e in continua evoluzione, ma il nostro territorio sta dimostrando di avere energie e potenzialità importanti. Basti pensare alla nostra Fortezza di Mont’Alfonso, salita agli onori delle cronache nazionali grazie ad un Festival che ha portato a Castelnuovo nomi dello spettacolo di livello nazionale. In tantissimi non conoscevano la Fortezza e il nostro territorio e mi auguro che gli stessi eventi possano essere riproposti anche negli anni a venire. Gli stessi artisti hanno espresso parole di elogio sulle proprie pagine social per la nostra terra, promuovendola in tutto il territorio nazionale”.

Appuntamento, quindi, per ultime serate della Settimana del Commercio … “Ci vediamo per il rush finale con un nuovo e insistito appello alla responsabilità e al rispetto delle regole”.