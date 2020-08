Castelnuovo



Lutto per la scomparsa di Giuliana Biagioni, madre del sindaco Tagliasacchi

venerdì, 28 agosto 2020, 11:00

Lutto nella comunità garfagnina e lucchese per la morte della madre del sindaco Andrea Tagliasacchi, Giuliana Biagioni. Tanti i messaggi di cordoglio al primo cittadino.



Francesca Fazzi, capolista del Partito Democratico al consiglio regionale, ha voluto rimandare l'incontro di questo pomeriggio a Castelnuovo di Garfagnana: “Ho appreso stamani della scomparsa della madre del sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi - dichiara Fazzi - al quale sono legata da anni di conoscenza e stima personale che vanno ben oltrre le appartenenze politiche e i rapporti professionali. Esprimo a lui il mio vivo cordoglio. Per questo motivo annuncio che l'incontro a Castelnuovo relativo alla mia candidatura al Consiglio regionale, programmato per questo pomeriggio (venerdì 28) alle ore 18 presso la tensostruttura, è rimandato a data da destinarsi”.

Anche Confcommercio Lucca&Massa Carrara e l’associazione Compriamo a Castelnuovo hanno espresso le proprie condoglianze al sindaco per l’improvvisa scomparsa della madre. "Esprimo la vicinanza di tutto il mondo Confcommercio al sindaco Tagliasacchi – dice il presidente di Confcommercio, Rodolfo Pasquini – la perdita della mamma causa enorme dolore e quindi ci uniamo in un abbraccio virtuale ad Andrea». Parole di cordoglio anche da parte di Andrea Baiocchi, presidente del CCN di Castelnuovo: "A nome di tutte le attività commerciali del paese, insieme partecipiamo al dolore del nostro sindaco e vogliamo fargli arrivare il nostro calore in questo momento così difficile".



Anche la redazione de La Gazzetta del Serchio vuole esprimere la sua vicinanza al sindaco in questo momento di profondo dolore.