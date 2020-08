Mario Puppa e Valentina Mercanti domani a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 21 agosto 2020, 18:26

Finale col botto alla Settimana del Commercio con la terza edizione di “Castelnuovo Bricks”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto. La terza edizione della rassegna dedicata ai famosissimi mattoncini, il paradiso dei bambini ma anche dei collezionisti, si svolgerà in via Farini

venerdì, 21 agosto 2020, 12:45

Sabato 29 agosto alle 20.30 a Castelnuovo di Garfagnana, presso la ex pista di pattinaggio, via Vittorio Emanuele II, sarà presentato in anteprima per la Toscana, il documentario "Com'è NATO un golpe: il caso Moro" diretto da Tommaso Cavallini (ingresso gratuito)

venerdì, 21 agosto 2020, 10:38

Tra tutte le serate di questa straordinaria Settimana del Commercio 2020, ecco che il sabato finale sembra avere i contorni della normalità. Infatti, l’evento clou sarà rappresentato dal Mercatino sotto le stelle con le bancarelle delle attività commerciali davanti ai propri negozi

giovedì, 20 agosto 2020, 10:38

Siamo oltre il giro di boa della 37° edizione della Settimana del Commercio, edizione a suo modo “storica” viste le recenti vicissitudini e problematiche sanitarie: nessuno, fino a poco tempo prima, avrebbe scommesso sul suo svolgimento.

giovedì, 20 agosto 2020, 08:52

Mancano ormai solo tre serate per chiudere la 37esima edizione della Settimana del Commercio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo è soddisfatta delle presenze sin qui, ma ci si attende comunque una buona affluenza anche per questi appuntamenti conclusivi

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:04

Le più amate colonne sonore dei cartoni animati rivivranno in versione sinfonica in occasione del concerto "Walt Disney Fantasy", sabato 22 agosto (ore 21,15) alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, per l'ultimo appuntamento del festival Mont'Alfonso sotto le stelle