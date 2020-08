Michele Giannini apre la sede elettorale a Castelnuovo: “Nel segno della sicurezza”

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 27 agosto 2020, 12:40

Francesca Fazzi "Liberi di scegliere". Questa la breve frase, incisiva e sintetica, con la quale la capolista del Partito Democratico al consiglio regionale per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, si presenta al pubblico di Castelnuovo di Garfagnana.

martedì, 25 agosto 2020, 17:00

Dopo essere stata chiusa al transito la strada provinciale S.P. 69 Colle Careggine all'altezza del bivio per la Fortezza di Monte Alfonso, a causa di un incidente causato da un autoarticolato, in serata è stata riaperta. Video

lunedì, 24 agosto 2020, 08:19

Una tensostruttura gremita di persone, nonostante la finale di Champions League, per la presentazione dei candidati consiglieri alla regione Mario Puppa e Valentina Mercanti alla ex pista di pattinaggio di Castelnuovo. Video

sabato, 22 agosto 2020, 19:09

L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana informa che l’edizione 2020 del Luna Park, che si sarebbe dovuta svolgere presso l’apposita area degli impianti sportivi del capoluogo dal 25 agosto sino al 13 settembre, è stata cancellata

sabato, 22 agosto 2020, 13:04

Entra nel vivo anche in Garfagnana la campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: domani, alle 21, è in programma l'incontro con i due candidati del Partito Democratico, che si svolge alla ex Pista di pattinaggio in via Vittorio Emanuele a Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 21 agosto 2020, 18:26

Finale col botto alla Settimana del Commercio con la terza edizione di “Castelnuovo Bricks”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto. La terza edizione della rassegna dedicata ai famosissimi mattoncini, il paradiso dei bambini ma anche dei collezionisti, si svolgerà in via Farini