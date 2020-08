Castelnuovo



Muore giovane madre, lutto a Castelnuovo

domenica, 30 agosto 2020, 13:05

di simone pierotti

Ha lasciato un velo infinito di tristezza la notizia della scomparsa, a nemmeno 46 anni, di Martina Genovesi, giovane madre che viveva in località Piano Pieve. La donna, originaria di Ghivizzano, viveva da tempo nel comune di Castelnuovo di Garfagnana dove era molto conosciuta ed apprezzata per il proprio carattere solare e per il proprio impegno nella comunità, in particolare con i rioni dello storico Carnevale. La donna lascia il marito e due figli.