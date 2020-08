Castelnuovo



Nuovo caso a Castelnuovo, Tagliasacchi: "Asintomatico e a casa"

lunedì, 17 agosto 2020, 17:42

Il sindaco Andrea Tagliasacchi, nel consueto aggiornamento ai cittadini, ha confermato il nuovo caso di positività nel comune di Castelnuovo annunciato oggi dall'Asl.



"Si tratta di una persona - ha spiegato il primo cittadino - che aveva un ricovero programmato in ospedale e che, dopo aver espletato il tampone, è stata individuata positiva al Covid. E' completamente asintomatica e, naturalmente, non è ricoverata in ospedale, ma è a casa. Ovviamente tutti i parenti e tutti coloro che hanno avuto contatti con questa persona sono in quarantena e saranno sottoposti a tampone. La situazione è in evoluzione, ma direi che è sotto controllo".



Il nuovo caso si aggiunge ai tre segnalati nei giorni scorsi nel capoluogo: "Si tratta di una casistica limitata - rassicura Tagliasacchi - perchè sono stati fatti i tamponi, con esito negativo, e anche questi sono asintomatici. Il lavoro di prevenzione è in corso e dobbiamo convivere con questa situazione rispettando le regole".