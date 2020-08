Castelnuovo



Regionali, Francesca Fazzi (Pd) si presenta al pubblico di Castelnuovo

giovedì, 27 agosto 2020, 12:40

Francesca Fazzi "Liberi di scegliere". Questa la breve frase, incisiva e sintetica, con la quale la capolista del Partito Democratico al consiglio regionale per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre, si presenta al pubblico di Castelnuovo di Garfagnana. L'appuntamento è fissato alla Tensostruttura ex Pista di Pattinaggio per venerdì 28 alle 18.00.

Francesca Fazzi, che più volte ha annunciato di voler condurre una campagna elettorale all'insegna della sobrietà, presenterà e discuterà con la cittadinanza le linee guida della sua proposta che vede al centro i temi legati alla cultura strettamente connessi allo sviluppo del territorio (dal brand Puccini, alla valorizzazione delle grandi viabilità storiche e del turismo verde, borghi e musei e centri minori), ma anche i grandi temi della scuola, dell’educazione permanente, attenzione agli anziani e diversamente abili, “anelli – sostiene Francesca Fazzi senza i quali la catena del nostro vivere civile si riduce ad un cerchio autoreferenziale privo di stimoli e senza promessa di futuro”. “Sono un’imprenditrice che vive sulla propri pelle le difficoltà, le soddisfazioni, i timori di fare impresa oggi: il futuro delle nostre aziende dipende dalla solidità di una proposta politica che possa garantire il governo dei problemi, non una loro strumentalizzazione. Per questo ho voluto mettermi in gioco, non è più il momento di star fermi a guardare.”

Ad aprire la manifestazione sarà il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi; accanto a lui hanno già confermato la propria presenza il Sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini, la Sindaca di San Romano in Garfagnana On. Raffaella Mariani.

Per garantire lo svolgimento dell'iniziativa in sicurezza è necessaria la prenotazione al numero 347-1863243