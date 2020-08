Castelnuovo



Settimana del Commercio, aspettando il Mercatino tra musica e ballo

giovedì, 20 agosto 2020, 08:52

Mancano ormai solo tre serate per chiudere la 37esima edizione della Settimana del Commercio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo è soddisfatta delle presenze sin qui, ma ci si attende comunque una buona affluenza anche per questi appuntamenti conclusivi. A partire da domani sera (venerdì 21) quando lo shopping nei negozi, con relativa Lotteria degli Acquisti che chiuderà il 31 agosto e di cui è stata resa nota ufficialmente l’estrazione dei vincitori (4 settembre), sarà accompagnato da due eventi nell’area della ex pista di pattinaggio. Una zona che consente di adempiere alla normativa anti-Covid e che vedrà dalle 21 la musica de Le Cugine di Campagna con le canzoni del passato e un’esibizione di ballo curata dalla scuola Armonia del Movimento. Domani sera confermato l’atteso Mercatino sotto le Stelle con le bancarelle delle attività commerciali aderenti all’associazione che animeranno il centro storico. Inizierà anche la due giorni dedicata alla Lego con la terza edizione di Castelnuovo Bricks che si terrà in via Farini.



La Lotteria. Si va verso l’esaurimento dei 20mila tagliandi stampati per la Lotteria degli Acquisti 2020. Un grande successo per l’iniziativa che sicuramente l’associazione vorrà riproporre in futuro. L’estrazione si terrà venerdì 4 settembre nella sede di Confcommercio alla presenza dell’amministrazione comunale e della Polizia Municipale che sovrintenderà affinchè tutto sia regolare. Primo premio un viaggio alle Maldive per due persone, a seguire una e-bike della Bmw, un televisore da 50 pollici, un robot da cucina Kitchen-Aid e tanti altri premi con i buoni acquisto messi in palio dall’associazione. C’è tempo fino al 31 agosto per accaparrarsi gli ultimi tagliandi acquistando nei negozi aderenti che quest’anno sono stati ben 97.