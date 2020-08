Castelnuovo



Settimana del Commercio, domani è la notte del gelato

lunedì, 17 agosto 2020, 11:13

La Settimana del Commercio 2020 va avanti. Domani sera (martedì 18) è la notte del gelato con le gelaterie del centro storico che lo offriranno a metà prezzo a tutti bambini. Una serata che l’associazione Compriamo a Castelnuovo ha ripescato dai programmi delle prime edizioni. E proprio nelle primissime edizioni di metà anni ’80 e inizi ’90, il clou del programma era l’apertura serale dei negozi che sono tornati al centro anche in questa strana estate 2020.



Lo sforzo dell’associazione per rendere sicuro l’evento è notevole. Cartellonistica, avvisi sonori e l’impiego delle forze dell’Associazione Nazionale Carabinieri facenti parte del gruppo di Protezione Civile. A questi si aggiungono gli uomini di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale per controllare che tutto si svolga nel rispetto delle normative anti-contagio. Da lunedì, è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino.



Grande successo ha avuto la Lotteria degli Acquisti con i tagliandi che stanno ormai esaurendo. Il concorso, che prevede il rilascio dei biglietti in caso di acquisto nei negozi aderenti all’associazione, chiuderà il 31 agosto, mentre l’estrazione si terrà venerdì 4 settembre nella sede di Confcommercio a Castelnuovo e in streaming su Facebook. Mercoledì 19 altra serata classica alla Settimana con il forte ritorno del Ceniamo a Castelnuovo, iniziativa che unisce tutte le attività di ristorazione in questo momento così difficile. Previsto anche un nuovo flash mob.