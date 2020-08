Castelnuovo



Settimana del Commercio, giovedì di offerte a Castelnuovo

mercoledì, 19 agosto 2020, 10:11

Giovedì di super offerte alla Settimana del Commercio 2020. La 37esima edizione si avvia al rush finale e continua a mettere le attività commerciali in risalto. Un obiettivo che l’associazione Compriamo a Castelnuovo, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il comune, ha accentuato in questa edizione data la grave crisi economica generata dal lockdown.



Domani sera (giovedì 20) l’iniziativa clou sarà il TrePERdue nei negozi del centro storico. Chi esporrà il logo dell’iniziativa proporrà un’offerta formidabile ai propri clienti: all’acquisto di tre articoli, il meno costoso sarà in omaggio. Incontro letterario alla ex pista di pattinaggio con la presentazione del libro “Garfagnana isola fantastica” di Alberto Cresti (consigliata la prenotazione al 340-2254812). Cresti, ex dirigente dell’Unione Comuni Garfagnana ed appassionato di montagna, ha raccolto nel libro immagini, storie e leggende della Garfagnana. Il volume fa parte della collana della Banca dell’Identità e della Memoria.



Venerdì sera doppio evento nell’area della ex pista di pattinaggio con l’esibizione musicale de Le Cugine di Campagna e quella di ballo della scuola Armonia del Movimento, da sempre associazione che collabora con la Settimana. Grande attesa per il Mercatino sotto le Stelle in programma sabato 22 e domenica 23 la gran chiusura dell’evento.