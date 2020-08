Castelnuovo



Settimana del Commercio, lo sport prova a ripartire dalle piazze

domenica, 16 agosto 2020, 10:43

Sarà lo sport ad essere protagonista del lunedì sera della Settimana del Commercio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo stavolta non ha potuto organizzare la consueta serata di festa in cui tutte le società del territorio sfilano sul palco centrale di piazza Umberto, ma di comune accordo con alcune associazioni sarà proposto in orario serale quello che veniva fatto durante il pomeriggio. Ovvero una vera e propria serata di sport con i ragazzi che potranno cimentarsi, nel rispetto delle norme anti-Covid, in alcune discipline per le vie di Castelnuovo.

Hanno aderito all’iniziativa il Cefa Basket Castelnuovo che porterà i suoi canestri in piazza delle Erbe, l’Unione Sportiva Castelnuovo che preparerà giochi di calcio in via Vittorio Emanuele, il Tennis Club Garfagnana con le sue racchette e palline in via Farini ed infine il Gruppo Sportivo Orecchiella che organizzerà mini gare di corsa in via Garibaldi. Spazio dedicato al mondo del Rally in piazza Olinto Dini. Auto in esposizione in vista dell’ormai prossima tappa del Ciocco in programma sulle strade della Garfagnana sabato 22 agosto. Giro di boa, intanto, per la Lotteria degli Acquisti che chiuderà il 31 agosto e che avrà la sua estrazione ufficiale il 4 settembre, in streaming sulla pagina Facebook Castelnuovo Eventi.

In palio tanti premi: dall’esclusivo viaggio alle Maldive in un villaggio Alpitour ad una bicicletta elettrica targata Bmw, da un televisore 50 pollici ad un robot da cucina Kitchen Aid fino a tanti buoni acquisto da 100 euro. Martedì 18 il programma di questa atipica Settimana del Commercio andrà avanti con una serata dedicata al gelato.