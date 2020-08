Castelnuovo



Settimana del Commercio: Mercatino e Lego per il sabato finale

venerdì, 21 agosto 2020, 10:38

Tra tutte le serate di questa straordinaria Settimana del Commercio 2020, ecco che il sabato finale sembra avere i contorni della normalità. Infatti, l’evento clou sarà rappresentato dal Mercatino sotto le stelle con le bancarelle delle attività commerciali davanti ai propri negozi.



Un appuntamento tradizionale e di grande richiamo che quest’anno richiederà attenzioni particolari ai commercianti, mentre l’organizzazione vigilerà come tutte le sere grazie all’ausilio dell’Associazione Nazionale Carabinieri affinchè tutto si svolga in sicurezza. Offerte da non perdere e bancarelle colorate sono gli ingredienti vincenti del Mercatino che partirà dalle ore 21. In via Farini, si svolgerà la terza edizione di Castelnuovo Bricks per gli amanti dei mattoncini Lego. Tantissime i pezzi che saranno esposti in una mostra record con i costruttori che proporranno tante costruzioni inedite. Ci sarà anche una mostra fotografica con i personaggi Lego protagonisti in ambienti reali e giochi a tema per i più piccoli. Tutto nel rispetto delle normative anti-Covid.



Il primo bilancio del presidente Andrea Baiocchi sull’evento è positivo: «Era importante salvaguardare la continuità della manifestazione giunta alla 37esima edizione e lo abbiamo fatto con un programma responsabile tornando un po’ alle origini – commenta – abbiamo investito molto sulla Lotteria degli Acquisti con una ottima risposta sia dagli associati che dagli utenti. Il piano di sicurezza ci impegna quotidianamente in un confronto con Comune e forze dell’ordine che ringrazio per quello che stnno facendo assieme a Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri».