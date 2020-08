Castelnuovo



Settimana del Commercio, negozi aperti per un clima di festa

venerdì, 14 agosto 2020, 08:21

La Settimana del Commercio è iniziata. Stasera (venerdì) seconda apertura serale della attività commerciali di Castelnuovo. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in collaborazione con il comune, è riuscita ad organizzare l’evento in questo difficile periodo di incertezza. L’invito è divertirsi ma in sicurezza seguendo le basilari regole per limitare il rischio di contagio anti-Covid: igienizzazione delle mani, cercare di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e laddove non è possibile indossare la mascherina.



Il clou di questa edizione è il commercio, lo shopping. Una direzione presa sia per le difficoltà organizzative dettate dalle norme anti-Covid sia per rilanciare il tessuto economico del paese dopo la grave crisi a causa dell’emergenza sanitaria. Per questo l’associazione ha puntato molto sulla Lotteria degli Acquisti, 1-31 agosto, con tagliandi regalati a chi acquista nei negozi aderenti e primo premio un viaggio alle Maldive. Tramite il gioco dell’oggetto misterioso, un classico della Settimana che vedrà strani oggetti da indovinare in alcune vetrine, ci saranno in palio biglietti della lotteria. Domani (venerdì) torna il disegno più lungo del mondo in piazza delle Erbe per far divertire i più piccoli in totale sicurezza. In piazza Olinto Dini e nel Loggiato Porta seconda serata per il mercatino degli artigiani e dei prodotti tipici che andrà avanti fino al 16 agosto. E in sala Suffredini ecco il consueto appuntamento con l’associazione Garfagnana l’Altra Toscana e una mostra fotografica che esalta le bellezze della zona. La mostra sarà visitabile fino al 23 agosto con orario continuato dalle 10 alle 23.



Ferragosto sarà come da tradizione dedicato all’Ariosto con il mercatino a cura della Compagnia dell’Ariosto e i figuranti che animeranno le vie del paese.