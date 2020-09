Andrea Sarti (Sinistra Civica Ecologista) ha incontrato gli elettori a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 16 settembre 2020, 11:07

Per il secondo anno consecutivo Vis Movendi, la polisportiva che pone il movimento come mezzo per il benessere psico-fisico organizzando le ormai tradizionali “Passeggiate Domenicali”, propone questa bellissima quanto originale iniziativa solo parzialmente frenata nella prima edizione per le avverse condizioni meteo

martedì, 15 settembre 2020, 10:44

Potranno accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei comuni della provincia di Lucca dove è presente una sede della Croce Verde P.A. Lucca: Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio

domenica, 13 settembre 2020, 19:38

E finalmente venne anche il tempo della Scuola che, domani 14 settembre, riparte tra gioie, speranze e timori. Lo sottolinea il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi

domenica, 13 settembre 2020, 08:24

Lunedì 14 settembre la lista "Toscana Civica per il cambiamento" Provincia di Lucca si presenta alla popolazione presso l'ex pista di pattinaggio a Castelnuovo di Garfagnana. Alle ore 18 conferenza stampa con ampio spazio per domande, proposte, idee

sabato, 12 settembre 2020, 19:00

Dopo innumerevoli giorni di chiusura, cambi di programma e ritardi, il 14 settembre finalmente si rientrerà a scuola anche in Valle del Serchio. Per l’occasione La Gazzetta ha raggiunto il preside dell'Isi Garfagnana, Oscar Guidi, per fare il punto della situazione a 48 ore dalla prima campanella

sabato, 12 settembre 2020, 16:39

Come annunciato il senatore Massimo Mallegni è tornato, a distanza di pochi giorni, a Castelnuovo di Garfagnana per un incontro con amici e simpatizzanti di Forza Italia che gli avevano chiesto di trattare alcuni argomenti specifici come la sanità, la caccia e l'ambiente