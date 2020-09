Castelnuovo



Camion si intraversa all'incrocio: disagi al traffico

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:33

di andrea cosimini

Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, a Castelnuovo di Garfagnana, per un grosso camion che si è intraversato proprio all'incrocio tra via N. Fabrizi e via Roma alle porte del capoluogo.



Il mezzo pesante, che proveniva dalla strada per Arni, ha preso male la curva e non è più riuscito a retrocedere. Sul posto si sono diretti gli uomini della polizia municipale, per gestire il traffico, i tecnici della provincia e il responsabile della protezione civile del comune, Vincenzo Suffredini.



Sono stati chiamati sul posto anche i vigili del fuoco perchè, inizialmente, si era valutata l'ipotesi di far intervenire la gru. Poi, però, l'intervento si è risolto in maniera più tempestiva grazie all'aiuto di un altro camion che, transitando su quella strada, ha prestato soccorso trainando il mezzo incastrato con dei cavi.



Nel giro di circa un'ora la strada è stata sgomberata.



Video della protezione civile

Video Camion si intraversa all'incrocio: disagi al traffico