Castelnuovo, ecco i vincitori della lotteria degli acquisti

giovedì, 3 settembre 2020, 18:49

Alessio, in arte Tris, è un giovane di appena vent'anni di Castelnuovo di Garfagnana che ha da poco pubblicato il suo primo brano inedito, “Ho bisogno di me", il cui videoclip è girato nella natura, tra Castelnuovo e San Pellegrino

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:33

Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, a Castelnuovo di Garfagnana, per un grosso camion che si è intraversato proprio all'incrocio tra via N. Fabrizi e via Roma alle porte del capoluogo. Video

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:15

Luigi Angelini è nato a Castelnuovo Garfagnana, il 28 agosto 1983. È laureato in Giurisprudenza (triennale e specialistica a Pisa) e si è formato nel Seminario Arcivescovile di Lucca dal 2012 al 2019

mercoledì, 2 settembre 2020, 10:45

Nuovo arrivo in casa Croce Verde P.A. Lucca: sabato 5 settembre verrà inaugurata la nuova ambulanza a disposizione della sezione Garfagnana, che andrà ad arricchire il parco mezzi dell’associazione per migliorare i servizi che la Pubblica Assistenza offre a tutta la popolazione garfagnina e non solo

lunedì, 31 agosto 2020, 14:10

Si è chiusa ieri (lunedì 31 agosto) la Lotteria degli Acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per tutto il mese di agosto

domenica, 30 agosto 2020, 13:05

Ha lasciato un velo infinito di tristezza la notizia della scomparsa, a nemmeno 46 anni, di Martina Genovesi, giovane madre che viveva in località Piano Pieve