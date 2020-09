Castelnuovo



Concerto di livello internazionale a Castelnuovo con il duo Zappa-Mainolfi

giovedì, 10 settembre 2020, 14:13

La SCM di Castelnuovo presenta al pubblico della Garfagnana e dell’intera provincia un concerto di livello assoluto: sabato 12 settembre alle ore 21.15, presso la Sala Ex-Archivio in pieno centro storico, saliranno sul palco due protagonisti della scena musicale internazionale, il violoncellista Mattia Zappa e il pianista Massimiliano Mainolfi.

Il giorno in cui Zappa e Mainolfi si misero per la prima volta insieme al leggio erano due studenti della Juilliard School di New York: freschi di diploma in Conservatorio, erano appena volati negli Stati Uniti, uno da Locarno e l’altro da Napoli, con le loro storie di vita e di musica. Oggi, dopo venticinque anni, possono usare il plurale, raccontarsi con il “noi” di un duo musicale affiatato che ha girato e gira il mondo suonando nelle più importanti sale da concerto, dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie di Berlino.

Spesso, molto spesso, sui più prestigiosi palcoscenici è salito insieme a loro Brahms, uno degli autori maggiormente presenti nella lunga carriera del duo: la musica del compositore tedesco è stata una compagna di viaggio fedele, che ha saputo mutarsi a seconda di paesaggi e sentimenti, colorandosi di gioie e dolori vissuti. Tanto che oggi Zappa e Mainolfi possono dire, con un hashtag, #WeAreBrahms: questo il titolo del CD che hanno appena inciso, durante un affascinante ritiro musicale nei boschi dell’Alto Adige, per la prestigiosa etichetta musicale DECCA, storico punto di riferimento per gli appassionati di musica classica a livello internazionale.

Il programma del concerto, che costituisce l’emozionante evento di apertura dei corsi per la SCM di Castelnuovo, prevederà due parti: nella prima, Mattia Zappa eseguirà il celebre Preludio dalla Suite n. 1 in Sol maggiore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, facendola seguire dalla trascrizione per violoncello della Ciaccona tratta dalla Partita n.2 per violino, ancora di Bach. Nella seconda parte della serata sarà proprio Brahms a prendersi la scena, con il duo che eseguirà la famosa Sonata in Mi minore per violoncello e pianoforte op. 38.

L’evento, che si colloca come evento di chiusura del Festival IAM 2020, è offerto al pubblico coningresso libero, ma è necessaria la prenotazione al consueto numero3884671502. La Scuola Civica di Musica ringrazia per il sostegno il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la Regione Toscana, l’Unione dei Comuni della Garfagnana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’impresa di costruzioni Guidi Gino e l’associazione “Compriamo a Castelnuovo”.