Castelnuovo



Finisce con l'auto in un torrente: ferito 33enne

domenica, 20 settembre 2020, 13:36

Questa mattina, intorno alle 11, a Castelnuovo di Garfagnana, un'auto è caduta nel corso d'acqua sottostante appena dopo aver imboccato la strada per Fosciandora, dopo aver percorso la 445. Un uomo, di 33 anni, ha riportato un trauma alla spalle.



Intervenuti sul posto l'ambulanza con medico da Castelnuovo, i vigili del fuoco (con una squadra di Castelnuovo, il nucelo Saf (speleo-alpino-fluviale) di Lucca e un'autogru della sede centrale per eventuali operazioni di soccorso) e i carabinieri. Il paziente è uscito da solo dall'abitacolo, ma non è stato facile recuperarlo, per questo l'intervento è durato molto tempo. Il 33enne è stato infine portato in codice giallo all'ospedale di Lucca.