Francolino Bondi: "Torna la scuola, un auspicio perchè tutto vada bene"

domenica, 13 settembre 2020, 19:38

E finalmente venne anche il tempo della Scuola che, domani 14 settembre, riparte tra gioie, speranze e timori. Lo sottolinea il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi.

"Una larghissima e importante fetta di Paese è coinvolta per il suo funzionamento. Questa volta si tratta di una ripartenza particolare, diversa dal solito. Ci sono da mettere in pratica regole nuove e c'è da adattarsi a nuovi comportamenti. Tutti sono chiamati,ognuno per la propria competenza,ad osservarli con il massimo scrupolo per il bene e la salute dell'intera Comunità. Sappiamo che il compito non sarà né semplice,né facile,ma la volontà dovrà essere quella di mettercela tutta a far sì che la scuola possa restare aperta e funzionante. A Castelnuovo Garfagnana circa duemila studenti, in molti provenienti da ogni angolo della nostra splendida Valle, sono chiamati domani a rispondere al suono della campanella. A loro - dai più piccoli ai più grandi - agli insegnanti, ai dirigenti, al personale e alle famiglie porgo, come presidente del consiglio comunale della nostra città, il mio più cordiale e affettuoso augurio di buon lavoro con l'auspicio che le lezioni possano svolgersi in un clima di serena operosità e in un ambiente assolutamente sano e sicuro. Buona Scuola!"