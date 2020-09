Castelnuovo



Il rap di Alessio vola ad alta quota

giovedì, 3 settembre 2020, 18:49

di viola pieroni

“Voglio solo dimostrare che, pur essendo in un posto dove abita poca gente, dove devi fare dei chilometri per arrivare a uno studio, spendere soldi e tempo per qualcosa che comunque devi creare da zero... Nonostante tutto questo: è possibile, ma solo se ci credi. E se lo fai col piacere di farlo, senza paura del giudizio, che tanto siamo già tutti giudicati.” Queste le bellissime parole di Alessio, in arte Tris, un giovane di appena vent'anni di Castelnuovo di Garfagnana che ha da poco pubblicato il suo primo brano inedito, “Ho bisogno di me", il cui videoclip è girato nella natura, tra Castelnuovo e San Pellegrino.

“È tutto scritto e cantato da me - racconta Alessio - e la canzone è stata prodotta in uno studio di Reggio Emilia, il Kaboom, mentre il video è stato prodotto da Samuele Buia, un ragazzo di Parma. In programma adesso ho solamente la voglia di creare qualcosa: niente album, niente date. Non so neppure se ci saranno mai... Non ci sto proprio pensando. Il mio scopo non è farci i soldi con la musica, ma stare bene con me stesso, facendo ciò che mi piace; poi, se arrivano anche i soldi e le opportunità, ben vengano.”

Il giovane rapper continua poi parlando della sua arte: “Tutto quello che scrivo sono io, le cose che vivo o che ho vissuto. Non c'è niente di banale e scontato, perché faccio tutto per me: in primis per buttare fuori la mia rabbia ed esporre ciò che non riesco a dire in un contesto normale di confronto con altre persone. Quando scrivo è un mix di emozioni, che escono tutte insieme solo quando finisco la canzone.”

“Spero che i ragazzi si tolgano di dosso queste barriere che non fanno altro che mascherare ciò che sentono - conclude Tris -. Non è meglio buttarlo fuori che nasconderlo? Poi non per forza si deve cantare e scrivere, ci sono tante forme d'arte e di espressione”.

Una domanda che si pone sempre ad un artista è a chi si ispira e, con assoluta certezza, il giovane risponde che il suo idolo è 2pac. “Gli artisti che seguo principalmente, purtroppo, sono scomparsi - afferma il giovane artista -. 2pac è il mio faro tutt'oggi, anche se non c'è più... C'e una storia dietro per cui non basterebbe una nottata per scriverla in sintesi. Ultimamente sto apprezzando moltissimo anche Nipsey Hussle, altro rapper americano morto più di un anno fa. Mi sono sempre ispirato alla west coast alla fine. Non ascolto molti rappers italiani, ma quello che mi ha fatto scattare la scintilla è stato Vaccadon: da lì mi sono stancato di ascoltare e ho iniziato a produrre pure io. Adesso ascolto principalmente emergenti della scena, quali Tprex, Silent Bob, Ticky b. Etc".

Andando avanti con l'intervista, ci incuriosisce il motivo del nome d'arte, Tris, e Alessio prontamente risponde ai nostri dubbi: “Ho scelto questo pseudonimo in riferimento al simbolo triskel, un simbolo celtico antichissimo. I celti erano un popolo meraviglioso pieno di misteri, i quali alla fine si sono insediati in Irlanda, isola che ho avuto il piacere di visitare avendo amici che abitano là. Un posto pieno di energia, con una cultura molto antica. Di fatto, triskel significa “tre raggi lucenti” e rappresenta la ruota della creazione, la quale grazie alla sua energia che si estende in maniera vorticosa dà vita ad ogni cosa: le tre spirali sono il numero perfetto, che possono essere interpretate in tantissimi modi, ad esempio come vita, morte, rinascita o spirito, mente, corpo.”



Alessio ci fa già capire di essere capace di una grande maturità in ambito musicale nonostante la giovane età: “Il bello è che non mi sento nessuno e non voglio diventare nessuno - conclude -. Io sono già qualcuno. Non devi trovare te stesso, devi creare te stesso. Per me conta solo l'esperienza che in questa vita riesco fare, prendo tutto come una storia da plasmare passo passo, cosa per cosa, decisione per decisione, sbagliando e rialzandomi. Farò sempre ciò che voglio e come lo voglio, perchè mi sento io il padrone di me stesso. Non credo che si debba mai abbassarsi a nessuno per qualunque motivo, perché la dignità e la fierezza in se stessi sono la prima cosa. Poi, come ogni essere umano, pure io ho i miei problemi, le mie paure... Non possiamo essere perfetti. Ma questo è il mio viaggio, la mia strada. Penso solo ad andare avanti e metto l'anima in ogni cosa che faccio. Oggi c'è la musica, domani magari sarò su un ring, ma ciò che importa è che sempre avanti andrò. Questa canzone è un regalo per tutti, domani chissà e chi se ne frega. Mi basta essere felice ora.”

Video Il rap di Alessio vola ad alta quota