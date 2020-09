Castelnuovo



Inaugura la nuova ambulanza della Croce Verde

mercoledì, 2 settembre 2020, 10:45

Nuovo arrivo in casa Croce Verde P.A. Lucca: sabato 5 settembre verrà inaugurata la nuova ambulanza a disposizione della sezione Garfagnana, che andrà ad arricchire il parco mezzi dell’associazione per migliorare i servizi che la Pubblica Assistenza offre a tutta la popolazione garfagnina e non solo.

Il programma della cerimonia, che si svolgerà presso la sezione Garfagnana (Località alle Monache 304 – Castelnuovo Garfagnana):

- 10:30 accoglienza invitati;

- 10:45 saluti della Presidente e delle autorità;

- 11:00 inaugurazione ambulanza;

11:45 consegna attestati e aperitivo.